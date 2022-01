Produkcja automatów paczkowych dla e-commerce ruszyła w Tychach

Polska technologia umożliwia szybką ekspansję zrobotyzowanej usługi odbioru paczek w sklepach typu convenience, w aglomeracjach takich jak Paryż, Londyn czy Warszawa.

W odróżnieniu od maszyn wdrażanych dotychczas zamiast wielu drzwiczek, z których każda obsługuje jedną skrytkę, posiada robota, który wewnątrz maszyny przenosi paczki z dużej ilości skrytek do jednego lub kilku okien nadawczo-odbiorczych. PickupHero zapewnia wygodny sposób odbioru i nadawania przesyłek, sprzedawcom zaś pozwala wygenerować większy ruch i potencjalny wzrost sprzedaży. Technologia PickupHero oferuje wystandaryzowaną obsługę bez bezpośredniego zaangażowania pracowników sklepów, tym samym przyczyniając się do redukcji kolejek w oczekiwaniu na paczkę w sklepie. Zajmuje niewielką powierzchnię i pasuje do 90% lokalnych punktów sprzedaży. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań skrytkowych zrobotyzowany PickupHero może być znacznie wyższy i umieszczony za sklepowymi półkami i lodówkami, przy wykorzystaniu 0,9 mkw. odcinka powierzchni komercyjnej.

Wariant maszyny PickupHero Convenience pasuje do najmniejszych punktów sprzedaży, a jego pojemność waha się od 48 do 100 skrytek, w zależności od ich wielkości. W celu najlepszego dostosowania się do zróżnicowanych parametrów i potrzeb sklepów, automaty mogą posiadać różne rozłożenie i pojemność skrytek. Transport wewnętrzny paczki trwa mniej niż 15 sekund, zaś całkowity czas odbioru przesyłki - mniej niż 30 sekund.

W grudniu 2021 roku spółka rozpoczęła seryjną produkcję pierwszych maszyn w swoim zakładzie produkcyjnym w Tychach i w 2022 r. planuje wdrożenia na kilku europejskich rynkach. Z uwagi na ograniczone możliwości stawiania automatów paczkowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, wykorzystanie PickupHero w sklepach pozwoli zbudować nowoczesną infrastrukturę dostaw, bez ingerencji w architekturę miasta.



Wierzymy, że nasze przełomowe technologie poprawią wydajność i wygodę dostaw oraz procesów typu „click-and-collect” na rynkach e-commerce i e-grocery. Jednocześnie jest to dopiero początek – naszą misją jest tworzenie infrastruktury przyszłości. – komentuje Łukasz Nowiński, Założyciel i CEO Retail Robotics.