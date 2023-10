Produkują kosmetyki dla Lidla, Dino i Biedronki. Zainwestowali w system ERP

Polska firma Serpol-Cosmetics, specjalizująca się w produkcji kosmetyków, chemii gospodarczej, a także opakowań sztucznych typu PET i doypack, jest wiodącym producentem i dostawcą na rynkach krajowych oraz zagranicznych. Firma współpracuje z popularnymi sieciami handlowymi (Lidl, Kaufland, Aldi, Biedronka, Dino, czy Auchan) oraz dystrybutorami w zakresie produkcji wyrobów sektora marek własnych.

Odpowiedzią na wyzwania IT, które ograniczały efektywność działania firmy były nowoczesne i kompleksowe rozwiązania Comarch ERP. W Serpol-Cosmetics wdrożono system Comarch ERP XL, który przyspieszył pracę, usprawnił procesy kadrowo-płacowe i obieg dokumentów.

- Implementacja systemu Comarch ERP XL stanowiła przełomowy krok dla naszej firmy, umożliwiając efektywną integrację z naszym systemem do zarządzania liniami produkcyjnymi. Dzięki tej integracji uzyskaliśmy pełną synchronizację procesów produkcyjnych, co zaowocowało znacznym wzrostem wydajności i redukcją kosztów operacyjnych - mówi Mateusz Zygaj, specjalista ds. IT i kierownik projektu.