Produkują tekturowe opakowania. Kosztem 40 mln euro rozbudowali zakład w Pruszkowie

Rozpoczęta w 2021 roku, najnowsza inwestycja Smurfit Kappa w Polsce dobiegła końca. Dzięki niej pruszkowska fabryka stała się największym zakładem Smurfit Kappa w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie. W ramach rozbudowy zainstalowano nową, zaawansowaną technologicznie tekturnicę, szereg nowoczesnych maszyn przetwórczych oraz wybudowano magazyn wyrobów gotowych mieszczący 12 000 palet. Fabryka obsługuje szeroki portfel klientów lokalnych i międzynarodowych, z sektora FMCG – producentów żywności, napojów, farmaceutyków oraz chemii gospodarczej.

Smurfit Kappa rozbudowało zakład w Pruszkowie

16 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej fabryki, w którym uczestniczyło ponad 350 osób.

„To, co robimy w Smurfit Kappa, to realizacja wizji, niekończąca się podróż, osiąganie ambitnych celów, które z pozoru wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Chcemy być firmą podziwianą na całym świecie, dynamiczną, zrównoważoną i stabilną dla wszystkich naszych interesariuszy.” – powiedział Tony Smurfit, CEO Grupy.

Inwestycja docelowo podwoi wydajność zakładu.

Smurfit Kappa jest spółką FTSE 100 i jednym z wiodących dostawców opakowań papierowych na świecie, działającym w 22 krajach europejskich i 13 krajach obu Ameryk.