Proky.io wkracza do Polski. Foodtech na koncie ma współpracę z Żabką

Proky.io to działająca w modelu SaaS platforma typu marketplace, łącząca m.in. sklepy, restauracje i hotele z dostawcami żywności: hurtownikami, lokalnymi rolnikami czy dystrybutorami.

Dzięki opartej na AI optymalizacji procesów, analityce oraz e-platformie, szefom kuchni i menedżerom pozwala oszczędzić czas i pieniądze, a dla dostawców to dodatkowy kanał sprzedaży.

Najbliższe plany startupu obejmują m.in. intensywną ekspansję w Polsce. Spółka zamierza przeprowadzić rundę inwestycyjną, rozmawiając z wybranymi inwestorami.

Współpraca z Żabką, Happy Fish, Meet&Eat

Proky.io do tej pory rozwijała się głównie na rynku słoweńskim. Następnie przeniosła siedzibę do Wielkiej Brytanii, by stamtąd skalować biznes. Dzięki wsparciu inwestorów, twórcy słoweńskiej spółki zdecydowali się wkroczyć do Polski, dostrzegając duże podobieństwo rynków. Platforma planuje u nas intensywną ekspansję, a na koncie już ma współpracę m.in. ze sklepami sieci Żabka, Happy Fish czy Meet&Eat.

– Polska to jeden z największych rynków spożywczych w Europie. Foodtech szybko się tu rozwija, Warszawa uważana jest wręcz za technologiczny hub dla branży. Potencjał dostrzegamy nie tylko w klientach, tj. restauracjach, hotelach oraz dostawcach. Jest tu dużo podmiotów zajmujących się dowozem posiłków i redukcją odpadów. Widzimy w nich nie konkurencję, a potencjalnych partnerów. Naszym celem jest uprawnienie branży HoReCa, zwłaszcza w tak trudnych dla niej czasach – mówi Valentina Metez, founderka i CEO spółki, mająca doświadczenie m.in. w tworzeniu platform marketplace i w branży nowych technologii.

Proky.io cyfryzuje łańcuchy dostaw i automatyzuje procesy za pomocą sztucznej inteligencji oraz integracji poszczególnych systemów. Klientom zapewnia szczegółową analitykę rynku i samej sprzedaży. Restauratorzy i hotelarze mogą śledzić zamówienia na e-platformie, a składają je zbiorczo za pomocą kilku kliknięć w ramach jednego koszyka. Swoich dostawców oraz poszczególne produkty mogą wybierać w ogólnodostępnej wyszukiwarce, również spośród niezarejestrowanych jeszcze użytkowników. Dla zaopatrzeniowców Proky.io to usprawnienie procesu sprzedaży i otwarta baza potencjalnie nowych klientów, pozwalająca na szybszy wzrost organiczny bez dodatkowych kosztów. Ale dostawcy mogą również akceptować zamówienia składane za pośrednictwem Proky przez wysyłany do nich mail, mimo że nie są zarejestrowanymi użytkownikami.

By wesprzeć w trudnych czasach restauracje i mniejsze podmioty, Proky.io daje im możliwość skorzystania z pakietu Freemium obejmującego kluczowe usługi zakupowe. Dla większych i wymagających zaawansowanych narzędzi klientów, w tym hotelarzy, oferuje płatne i szyte na miarę plany abonamentowe. Startup daje użytkownikom dostęp do zaawansowanej platformy: możliwość chatów, historię zakupów do ich łatwego powtórzenia czy bieżące powiadomienia dotyczące zamówień. Dostawcom z kolei własny sklep B2B oraz celowaną reklamę na platformie lub poza nią.

E-rozwiązania w procesie sprzedaży i zakupów

Ostatnie lata nie były dla branży łaskawe. Sytuacja wciąż dynamicznie się zmienia, a restauratorzy i hotelarze na bieżąco monitorują zmieniające się ceny energii, surowców, żywności, ale i oczekiwań klientów. Część lokali szuka oszczędności właśnie na etapie zaopatrzenia. Istotne stało się więc zrozumienie kluczowych trendów usprawniających pracę kuchni. Beneficjentem zapotrzebowania na nowe usługi jest słoweńska spółka.

– Poprzez niedostatecznie zdigitalizowane i wciąż przestarzałe procesy sprzedaży i zakupów, HoReCa traci olbrzymie pieniądze i cenny czas. Nasza technologia to rozwiązanie win-win. Z jednej strony dla zamawiających, bo to koniec ręcznej, papierkowej roboty generującej naturalnie kosztowne błędy. Z drugiej strony to korzyść dla dostawców, u których, jak obserwujemy, zwykle jedna osoba zarządza setkami klientów, a zbudowanie własnej platformy B2B jest bardzo drogie. Dodatkowo, wszystkie te działania nie są oparte na analizie danych, co dziś jest przecież kluczowe w rozpoznaniu potrzeb klientów. Ułatwiamy skuteczne planowanie i zarządzanie – podkreśla founderka startupu.

Spółka na bazie przeprowadzonych badań ocenia, że dzięki jej autorskim rozwiązaniom, kupujący składają zamówienia aż 36x szybciej. Błędy w zamówieniach są zredukowane o 80 proc., a restauracje czy hotele oszczędzają ok. 20 proc. kosztów dzięki transparentności całego procesu.

– W Słowenii w szybkim tempie ok. 350 restauracji, barów, hoteli, szkół i sklepów zarejestrowało się na naszej platformie. W Polsce już ok. 70 podmiotów zarządza w ten sposób swoimi dostawcami. Udział w ich zyskach z tego tytułu rośnie niemal każdego miesiąca. W zeszłym roku spółka notowała średni miesięczny wzrost GMV, określający wartość zamówień, na poziomie 30 proc. W nieco ponad rok średnia wartość zamówienia (AOV) podwoiła się. W najbliższym czasie dwukrotny wzrost planowany jest również w grupie nowych, aktywnych kupujących - – komentuje Valentina Metez. - Grudzień 2022 r. zamknęliśmy z łączną wartością zamówień na poziomie blisko 450 tys. euro. Wówczas byliśmy w Polsce dopiero od dwóch miesięcy, mimo to wartość zrealizowanych tu zamówień stanowiła aż 19 proc. całości. Wzrosty prognozujemy również poza sezonowymi peakami – dodaje.

Na celowniku polskiego funduszu venture capital

Zgodnie z pierwotnym biznesplanem, startup miał rozwijać narzędzia automatyzujące pracę w kuchni od przyjmowania zamówień, przez planowanie czasu gotowania, po dostawę dań do klienta. Pomysłodawcy – w tym również właściciel restauracji – chcieli, by cały proces był maksymalnie płynny i wydajny, również dzięki analizie danych historycznych czy nawet warunków pogodowych. Plany zweryfikowała pandemia, potęgując istniejący już problem zarządzania zaopatrzeniem i koordynacji dostawców. Brakowało zapasów, a łańcuchy dostaw zostały zerwane. Dlatego twórcy Proky.io swoje wysiłki skupili na usprawnieniu tej części procesu. Nie zmieniła się przy tym misja ograniczania marnotrawstwa żywności. W tym kontekście spółka pracuje nad funkcjami, które m.in. promować mają produkty z bliskim terminem przydatności do spożycia.

Dotychczas fundusze w wysokości 200 tys. euro na rozwój biznesu wyłożyli sami founderzy. Proky.io dostał ponadto grant od Slovenian Enterprise Fund. Przeszedł też akcelerację w ramach Google for Startups. Firma jest już na celowniku polskiego funduszu venture capital – w październiku wrocławski Unfold.vc objął obligacje zamienne na udziały o wartości blisko 1 mln zł.

– W gastronomii ważniejsze niż kiedykolwiek jest dziś zrozumienie zastosowania nowych technologii automatyzujących konkretne procesy. To zdecydowanie ułatwia pracę branży HoReCa, która najpierw przez pandemię, a teraz sytuację makroekonomiczną musi szczególnie dbać o stabilność finansową. Pamiętajmy przy tym, że gastronomia w związku z dużą konkurencyjnością jest bardzo chłonna. Proky.io wykazuje duży potencjał wzrostu, a na pokładzie ma doświadczonych, znających realia branży founderów – mówi Magdalena Surowiec z Unfold.vc.

Proky.io planuje przeprowadzić rundę inwestycyjną, a zebrane środki chce przeznaczyć m.in. na rozbudowę aplikacji mobilnej, nowe funkcjonalności i powiększenie zespołu sprzedażowego w Polsce.