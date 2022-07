Proxi.cloud ma nowego dyrektora. Jakie wyznaczono przed nim cele?

Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za rozwój biznesu reklamowego. W długoterminowej perspektywie ma doprowadzić do znacznego zwiększania obrotów spółki, a także rozbudowy struktur handlowych. Wcześniej przez wiele lat pracował w Grupie Interia, w tym po przejęciu przez Grupę Polsat Plus, jako dyrektor handlowy Mobiem Polska i AdRetail.

Włoda jest związany z branżą mediową od blisko 30 lat. Uznaje się go za jednego z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów w dziedzinie rynku reklamowego. Pracując w Grupie Interia w latach 2010-2019 – na końcu jako dyrektor ds. rozwoju projektów niestandardowych – odpowiadał za wzrost i sprzedaż reklamowych produktów mobilnych. W ostatnich trzech latach, po przejęciu Grupy Interia przez Grupę Polsat Plus, był dyrektorem handlowym w Mobiem Polska oraz AdRetail, sprawując pieczę nad rozwojem biznesu obu agencji.

Budowa rozpoznawalności marki Proxi.cloud

– Obecnie jestem odpowiedzialny za rozwój biznesu reklamowego w Proxi.cloud. Do moich obowiązków należy przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku reklamowym i wzrost sprzedaży naszych usług reklamowych – informuje Radosław Włoda, nowy Business Development Director w Proxi.cloud.

Budowa rozpoznawalności marki Proxi.cloud na rynku mediowym to krótkoterminowy cel, jaki firma technologiczna postawiła przed nowym dyrektorem. W dłuższej perspektywie spółka oczekuje od Włody znacznego zwiększenia obrotów i rozbudowy struktur handlowych, przy zachowaniu wciąż wysokiej jakości obsługi klienta.

– Patrząc na dotychczasowe sukcesy Radosława w spółkach, w których pracował, wierzymy, że bardzo dużo wniesie do naszego zespołu. Jego wieloletnie doświadczenie, szczególnie zdobyte w Grupie Interia, jest dla nas nieocenione, bo pozwoli nam szybko zoptymalizować wiele procesów. Znajomość rynku reklamy od podszewki i wysoka kultura pracy sprawiły, że Radosław natychmiast stał się bardzo istotnym ogniwem naszego zespołu. Niemniej ważne jest to, że mamy podobną wizję kierunku rozwoju biznesu i tego, co możemy razem osiągnąć na rynku – komentuje Mateusz Chołuj, prezes zarządu spółki Proxi.cloud.