Przetworzą nawet 60 tys. ton pomidorów. Inwestycje w zakładzie Agros Nova

Dzięki innowacyjnej technologii, firma będzie mogła wytwarzać jeszcze więcej produktów na bazie pomidorów, a tym samym zwiększyć skup surowców od lokalnych rolników z województwa łódzkiego. To jednak nie wszystko. W trosce o otaczające środowisko, na terenie zakładu powstał ekologiczny mural, który pochłania zanieczyszczenia z powietrza i uatrakcyjnia okolicę.

Agros Nova inwestuje w rozwój

Działa już nowa linia produkcyjna w zakładzie Agros Nova w Łowiczu, która pozwala na nowe, większe możliwości przetwórstwa pomidorów. Do tej pory firma miała możliwość przerobić 20 tys. ton tego surowca. Dzięki nowej technologii będzie to nawet 3 razy więcej. Tylko w tym roku firma wykorzysta 35 tys. ton pomidorów, a docelowo będzie to nawet 60 tys. ton. To znaczący wzrost i istotny krok w rozwoju zakładu Agros Nova.

W naszej firmie od zawsze stawiamy na inwestycje i rozwój. Kluczowa jest dla nas innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań dla każdego z zakładów. Zwiększenie możliwości Agros Nova jest ważne nie tylko dla nas, ale również dla całego regionu. Jesteśmy firmą innowacyjną, stawiamy na zaawansowane technologie, przy czym nie zapominamy o wdrażaniu rozwiązań ekologicznych i przyjaznych otoczeniu. – mówił Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex.

Nowa linia produkcyjna w zakładzie w Łowiczu, stworzona została w oparciu o nowoczesne technologie. Optymalizuje jakość koncentratu pomidorowego i jest energooszczędna. Wyposażona została w automatyczny sorter optyczny, który za pomocą kamer będzie monitorował stan surowca. Sterowanie i kontrola nad całą linią produkcyjną odbywa się z jednego miejsca.

Linia produkcyjna powstała z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Na terenie zakładu wybudowano nową halę z zapleczem technicznym i systemem kanalizacyjnym dostosowanym do segmentu przetwórstwa. Do potrzeb nowej linii produkcyjnej dostosowano kotłownie, a także wybudowano zbiornik uśredniający ścieki, który stanie się częścią przyszłej podczyszczalni zakładu.

To wyjątkowy moment, na który czekaliśmy od dawna. Nowa linia produkcyjna pozwoli zwiększyć możliwości operacyjne naszego zakładu aż trzykrotnie i przyczyni się do dynamicznego rozwoju zakładu jak i Grupy Maspex. To również niezwykła szansa rozwoju dla naszego regionu, a szczególnie dla dostawców surowca, którego będziemy zamawiać jeszcze więcej. – komentował Adam Pawluk, dyrektor zakładu Agros Nova w Łowiczu.

Technologia i ekologia idą w parze

W DNA Agros Nova od początku zawsze była i jest troska o środowisko; to wdrażanie ekologicznych rozwiązań jest podstawą wszelkich działań firmy. Nowa linia daje możliwość produkcji koncentratu bardziej zagęszczonego, o ekstrakcie 36%, co pozwoli zaoszczędzić o 50% wykorzystanie opakowań zbiorczych przy tej samej ilości produktu. Przenoszenie pomidora z rozładunku odbywać się będzie kanałem podziemnym poprzez hydrotransport. Co istotne, to obieg zamknięty, więc to operator decyduje kiedy wodę należy wymienić. 34-metrowa stacja wyparna, służąca do zagęszczania surowca, skonstruowana została tak, aby energia odbierana w postaci pary wodnej z odparowania soku pomidorowego, po sprężeniu mogła zostać ponownie wykorzystana do ogrzania następnej porcji surowca. Co ważne, na tym etapie stacja po rozruchu i w trybie produkcyjnym nie potrzebuje zewnętrznego źródła ogrzewania.

Dbałość o otoczenie i ekologiczna sztuka wielkoformatowa

Nowoczesne, przyjazne technologie to nie wszystko. W trosce o najbliższe środowisko, firma zainicjowała powstanie wyjątkowego muralu, autorstwa Marka LOONEY Rybowskiego, przedstawiciela sztuki graffiti, działającego od 1995 r.

Wraz z Grupą Maspex pracowałem nad wyjątkowym projektem. W ciągu ostatnich tygodni na ścianie zakładu produkcyjnego w Łowiczu powstał wykonany przeze mnie i moich współpracowników największy w Polsce mural, który ma aż 3,5 tys. m2. Projekt muralu łączy w sobie aspekty ważne dla marek Grupy Maspex, takie jak natura, polskość, owoce, przyroda i wkomponowuje je w krajobraz Łowicza. Na ścianie pokazaliśmy fragmenty kultury Łowickiej i okolic, krajobraz łowickich pól, zwierzęta oraz wykorzystywane w zakładzie surowce: pomidory i truskawki. Cieszę się, że mój projekt będzie towarzyszył mieszkańcom Łowicza, pracownikom zakładu oraz wszystkim którzy odwiedzą okolicę. – wyjaśnił Marek LOONEY Rybakowski, autor muralu.

Mural jest wyjątkowy nie tylko z powodu rozmiaru i podjętego tematu. Istotną kwestią jest użycie lakieru antysmogowego, który każdego dnia pochłania zanieczyszczenia ze wszystkich pojazdów poruszających się na terenie zakładu. Dzięki niemu malunek rocznie pochłonie ponad 21 ton dwutlenku węgla i 152 kg tlenków azotu. Otoczenie zakładu będzie jeszcze bardziej przyjazne zarówno dla środowiska, pracowników jak i okolicznych mieszkańców.