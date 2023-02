Przy kolejnych galeriach handlowych stanęły wielkoformatowe nośniki Digital OOH (zdjęcia)

Dodatkowo Braughman rozszerza zasięg kampanii Digital OOH o 46 nośników DIGITAL BUSINESS NETWORK w 6 największych aglomeracjach w Polsce przy głównych recepcjach w centrach biznesowych.

Nośniki DOOH w portfolio Braughman adresowane są do mieszkańców wielkich metropolii (m.in. przy Dworcach Kolejowych, Centrach Handlowych oraz przy głównych recepcjach w biurowcach klasy premium m.in. Spectrum Tower, Skylight Tower, Sky Tower, Elektrownia Powiśle, Koneser).

Charakteryzują się one prestiżowymi lokalizacjami oraz wysoką estetyką. Zapewniają dotarcie z przekazem reklamowym do bardzo dobrze określonej i prestiżowej grupy docelowej, a możliwość realizacji dedykowanych projektów (non standard) pozwala na wyróżnienie się i znaczący wzrost świadomości prezentowanej marki.

Od lipca 2022 r. wszystkie kampanie reklamowe na nośnikach DOOH Braughman Group Media można planować oraz kupować w systemie spotowym, dzięki czemu firma reklamowa daje możliwość realizacji kampanii z myślą o każdym budżecie Klienta.

Braughman Group Media dysponuje ponad 250 lokalizacjami premium Wielkiego Formatu, nośnikami Digital OOH, a także ponad 80 ścianami muralowymi, które możemy wzbogacić o liczne elementy niestandardowe, m.in. efekty świetlne, konstrukcje 3D lub farby ekologiczne.