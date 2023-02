Przyszłość recyklomatów. TOMRA zaprezentuje 5 najnowszych koncepcji podczas targów EuroShop

– Koncepcje TOMRA Collection, które zostaną przedstawione podczas targów EuroShop, obejmują całe portfolio naszych produktów. Od automatów umożliwiających zwrot jednego opakowania, przez rozwiązania masowe oraz moduły magazynowe na zapleczu, po nowe narzędzia cyfrowe i serwisowe. Są to premiery, które wyznaczają trendy i tempo innowacji w zakresie automatów zwrotnych – mówi Konrad Robak, Country & Business Development Manager, TOMRA Collection Polska.

Zwrot wielu opakowań jednocześnie - to możliwe w każdym sklepie

TOMRA zaprezentuje nową koncepcję recyklomatu klasy premium – R1, tym razem dostosowanego do wszystkich sklepów, także tych mniejszych. Maszyna zyskała popularność po premierze podczas targów EuroShop 2020. Sklepy, które zainwestowały w R1 odnotowały średnio 86% wzrostu liczby zwróconych pojemników oraz 33% wzrostu sesji konsumenckich. W obecnej, premierowej formie, klienci sklepu będą mogli umieszczać całą zawartość torby wypełnionej aluminiowymi puszkami i plastikowymi butelkami. Dzięki temu nie będzie potrzeby wkładania pojemników jeden po drugim.

Obraz2.png

Nowe rozwiązanie zajmuje mniej miejsca, a dzięki zgodności ze wszystkimi rozwiązaniami TOMRA obejmującymi moduły zainstalowane na zapleczu, można dopasować je w sposób elastyczny do układu sklepu.

Przyszłość recyklingu pojedynczych opakowań

TOMRA przedstawi również nową koncepcję automatu klasy premium do zwrotu pojedynczych opakowań. Recyklomat wyróżnia się nowym atrakcyjnym wyglądem i przeprojektowanym interfejsem użytkownika, stawiającym na bardziej spersonalizowane podejście. Urządzenie wyposażono w większy otwór wsadowy z lampkami kontrolnymi oraz czujnik zbliżeniowy, który „wybudza” maszynę, by powitała użytkownika, gdy ten do niej podejdzie.

Obraz3.jpg

To pierwszy recyklomat firmy, który nie wymaga instalacji drukarki paragonów. Takie rozwiązanie jest nowym zrównoważonym podejściem do projektowania tego typu urządzeń. Użytkownicy otrzymają więc zwrot pieniędzy bez użycia papieru, a ich kontakt z maszyną pozostanie w pełni cyfrowy. Ponadto urządzenie może pracować w trybach oszczędnych, zmniejszając tym samym zużycie energii elektrycznej. Do zaprojektowania tego nowego automatu wykorzystano mniej materiałów oraz takie, które łatwiej poddać recyklingowi.

Brak konieczności wymiany papieru do drukarki, pierwszy w historii TOMRA bezkluczowy elektroniczny zamek w drzwiczkach oraz gładsze powierzchnie usprawniające czyszczenie – wszystko to sprawia, że nowy automat do zwrotu pojedynczych opakowań jest wygodny w obsłudze i łatwy w utrzymaniu. Dzięki wprowadzonej możliwości rozbudowy o funkcję odbioru skrzynek, a także przewidzianej w standardowym wyposażeniu gotowości do obsługi kodów 2D i serializacji, urządzenie sprosta wszelkim przyszłym zadaniom.

Więcej zaoszczędzonego miejsca dzięki pionowym modułom magazynowym

Podczas targów zostanie przedstawiony pierwszy pionowy moduł do przechowywania pojemników po napojach. Zaprojektowane z myślą o małych i średnich sklepach, w których niezwykle istotna jest oszczędność przestrzeni, nowe rozwiązanie umożliwia elastyczną aranżację modułów, dzięki czemu można je dopasować do układu większości sklepów.

Obraz4.png

Nowy, pionowy moduł jest kompatybilny z kontenerami mobilnymi tzw roll cage’ami , a więc rozwiązaniem logistycznym stosowanym w wielu supermarketach. Dzięki temu pracownicy sklepów mogą korzystać z modułu, wpasowującego się w istniejącą infrastrukturę magazynową.

– Dzięki bardziej kompaktowemu rozwiązaniu do przechowywania zebranych opakowań sklepy będą w stanie gromadzić więcej odpadów tego typu wykorzystując taką samą przestrzeń, a przy tym rzadziej opróżniać przeznaczone na nie pojemniki – dodaje Konrad Robak.

Bezprzewodowa cyfrowa koncepcja holistycznej inteligencji

Koncepcje związane z samoobsługowym zwrotem opakowań nie kończą się na samych recyklomatach. Obejmują one także technologie cyfrowe. TOMRA przygotowała prototypową aplikację z pulpitami nawigacyjnymi, przeznaczoną zarówno dla personelu obsługującego recyklomaty, jak i dla kierownictwa oraz administracji sklepu. Aplikację wyposażono w sztuczną inteligencję (SI). Koncepcja ta łączy różne dane i funkcje systemu zwrotu samoobsługowego. Można wśród nich wymienić proaktywne powiadomienia o czynnościach, które należy przeprowadzić w urządzeniu, informacje o wydajności czyszczenia i wykorzystaniu maszyny, które pomogą lepiej zaplanować jej codzienne działanie, a także samoczynną konfigurację recyklomatu (w tym oszczędzanie energii, a w przyszłości również kolejne funkcje).

To rozwiązanie stanowi cyfrowy punkt kompleksowej obsługi inteligentnych recyklomatów TOMRA. Aplikacja, jako „cyfrowy współpracownik” pomoże zminimalizować czas nieplanowanych przestojów oraz sprawi, że recyklomaty staną się cennym zasobem w cyfrowym ekosystemie sklepu.

Usługa staje się inteligentniejsza

Nowa funkcja „inteligentnej usługi” TOMRA pokazuje zużycie i stan komponentów recyklomatów zainstalowanych w sklepach oraz powiadamia operatorów urządzeń o potrzebie podjęcia niezbędnych czynności lub trwających działaniach serwisowych. Koncepcja ta skupia się na predykcyjnym serwisie i konserwacji, opartych na danych i wykorzystaniu SI. Dzięki temu maksymalizuje się czas pracy maszyn i można uniknąć nieplanowanych napraw.

Rozwiązanie to po raz pierwszy daje sklepom bezpośredni dostęp do danych serwisowych. Ma na celu przedłużenie żywotności komponentów, zwiększenie wydajności sprzętu i zapewnienie spokoju operatorom.