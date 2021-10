PSS Społem montuje panele fotowoltaiczne

Działający na polskim rynku Enefit – spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia – w ramach kontraktu z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”, podjął się realizacji instalacji fotowoltaicznych w sześciu obiektach tej sieci oraz jej partnerów.

W ramach inwestycji, PSS Społem zyska realne oszczędności związane z zakupem energii elektrycznej.

Pod marką „Społem” działa blisko 371 mniejszych spółdzielni.

Sklepy PSS „Społem” mogą korzystać z zielonej energii dostarczanej przez Enefit, w obiektach: „Społem” Spółdzielnia Hurtowo-Detaliczna „Tęcza” we Wrocławiu oraz „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrzeszowie. Realizację inwestycji od momentu podpisania umowy do uruchomienia, udało się zamknąć w czasie poniżej 6 tygodni. Do tej pory, dwie spośród uruchomionych instalacji fotowoltaicznych pozwoliły zaoszczędzić na dostawach energii ponad 10 tys. zł i zredukować emisję CO2 do atmosfery o ponad 4,5 tony.

