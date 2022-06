Punkty sprzedaży w Energylandii z systemem wsparcia od Comarch

System Comarch Retail POS został w pierwszym etapie uruchomiony do obsługi transakcji dokonywanych w tych punktach sprzedaży. Kolejny etap polegał na obsłudze sprzedaży produktów gastronomicznych z użyciem dedykowanej do tego celu klawiatury w systemie, obsłudze procesu kompletacji produktów z oferty gastronomii oraz możliwości użycia wszelkich dostępnych voucherów, którymi park dysponuje w procesie obsługi swoich gości.

- Nasi goście bardzo chętnie kupują pamiątki związane z Energylandią. W ofercie mamy artykuły szkolne, gry planszowe, odzież oraz artykuły kolekcjonerskie. Rocznie w sklepach dokonywanych jest kilkanaście tysięcy transakcji, dlatego tak ważne jest, aby system informatyczny obsługujący proces sprzedaży zapewnił sprawne i bezpieczne zakupy oraz był narzędziem intuicyjnym dla sprzedawców. Rozwiązania, z którego do tej pory korzystaliśmy miały wady, dlatego postanowiliśmy wdrożyć nowy system. Wieloletnia współpraca z firmą Comarch była argumentem za tym, aby zakupić kolejny produkt tego producenta IT – mówi Arkadiusz Jodłowski, pracownik działu IT.

Wielozadaniowe kasy

Sieć sklepów Energylandii to ponad 35 punktów sprzedaży, czyli kas typu POS. Do ich obsługi został wdrożony system Comarch POS, który zapewnia kompleksowe zarządzanie sprzedażą. Oprogramowanie zostało dostosowane do potrzeb sklepów Energylandii. System obsługuje karty rabatowe oraz jest zintegrowany z terminalami płatniczymi eService i PeP. Dodatkowo monitoruje stan magazynowy produktów i blokuje zakup tych, które są aktualnie niedostępne. Uruchomiony został również moduł umożliwiający sprzedaż produktów z oferty małej gastronomii, która wymaga kompletacji np. mały, średni bądź duży kubek popcornu. Pracownicy logują się do POS’ów przy użyciu kart magnetycznych (pasków). Mogą też modyfikować wygląd panelu obsługi oraz tworzyć jego indywidualne układy.

Obsługa gastronomii

Energylandia zapewnia swoim gościom możliwość skorzystania z gastronomii w 150 punktach na terenie całego parku. Do ich obsługi również został wdrożony system Comarch POS, wyposażony w opcję szybkiej kafelkowej sprzedaży. W ramach projektu przygotowany został również mechanizm kompletacji produktów gotowych w oparciu o receptury ich wytworzenia. Informacja o złożonych zamówieniach przez klientów prezentowana jest na ekranach, co ułatwia śledzenie jego statusu. Na kuchniach zostały obsłużone drukarki bonowe drukujące informację o posiłkach do skompletowania przez kucharzy.

W dalszej części projektu zostanie wdrożony mechanizm obsługi powiadomień o gotowych posiłkach na telefonach komórkowych, dzięki czemu dostęp do informacji o przygotowanym posiłku będzie jeszcze prostszy dla klientów. Za zakupy klienci, poza standardowymi formami płatności, mogą zapłacić także voucherami. Aktualnie planowane są realizacje kolejnych projektów, m.in. umożliwiających klientowi zarządzanie produktami gotowymi (transfery między punktami) oraz ewidencjonowanie strat na systemie POS.

Centrum zarządzania

Informatycznym centrum dowodzenia firmy jest rozwiązanie Comarch ERP XL. System integruje wszystkie procesy z obszaru planowania zasobów przedsiębiorstwa. Pracownicy Energylandii korzystają z niego od 2011 roku.

Energylandia planuje uruchomienie systemu Comarch Retail POS w kolejnych punktach sprzedaży, wdrożenie rozwiązania do zarządzania magazynem wysokiego składowania jak również uruchomienie nowoczesnego systemu do raportowania czasu pracy TNA.