Pure City i UN Global Compact Network Poland we wspólnej kampanii ładowarek elektryków

Pure City, operator zielonej sieci nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, uruchamia kampanię „Mała zmiana, wielki efekt”. Firmy, samorządy i instytucje, które chcą ograniczyć ślad węglowy będą mogły wyświetlać treści na ekologicznych nośnikach zasilanych zieloną energią z farmy wiatrowej oraz sponsorując ładowanie pojazdów elektrycznych. Patronem merytorycznym kampanii jest UN Global Compact Network Poland (UN GCNP).

– Działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju są wpisane w DNA Pure City, dlatego nasze ekoelektrostacje w mierzalny sposób ograniczają ślad węglowy. To pionierskie i efektywne rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby firm, samorządów oraz instytucji, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, i które jednocześnie chcą być bliżej społeczności lokalnych. Nasze już działające oraz dopiero uruchamiane ekolektrostacje są bowiem zlokalizowane zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Wspólnie z UN GCNP rozpoczynamy unikalną w Polsce kampanię, która długoterminowo wpłynie na postawy proekologiczne, a w konsekwencji na ograniczenie zmian klimatycznych. „Mała zmiana, wielki efekt” edukuje w zakresie ekologii i działań pozytywnie wpływających na zrównoważony rozwój: przede wszystkim tych małych, codziennych zachowań, które w sumie dają ogromny efekt – podkreśla Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Pure City rozwija w Polsce unikalną, zieloną sieć nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Spółka ma obecnie podpisane umowy na 80 lokalizacji w całej Polsce, a do końca 2025 r. sieć ma obejmować ponad 750 ekoelektrostacji. Już teraz treści z 10 ekoelektrostacji docierają do około 3 mln widzów miesięcznie. Ekologiczne nośniki stanowią główny kanał komunikacji kampanii „Mała zmiana, wielki efekt”. Wkrótce zostaną uzupełnione ekranami sieci partnerskich oraz innymi mediami cyfrowymi.

– Edukacja klimatyczna to od lat jeden z priorytetowych obszarów działalności UN Global Compact Network Poland, dlatego też z przyjemnością objęliśmy patronat merytoryczny nad kampanią. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Pure City edukacyjne przekazy UN GCNP wspierające politykę klimatyczną ONZ oraz proekologiczne treści innych organizacji będą mogły dotrzeć do milionów odbiorców miesięcznie. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie NGO zajmujące się edukacją klimatyczną i ekologiczną. Także aspekt zeroemisyjności kampanii ma niebagatelne znaczenie, gdyż naszym wspólnym celem powinno być przede wszystkim szybkie zmniejszenie śladu węglowego wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe – mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN GCNP.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ działająca na rzecz zrównoważonego biznesu. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) dotyczących czterech obszarów: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Zrzesza obecnie ponad 22 000 członków z całego świata. Polskie biuro – UN Global Compact Network Poland - stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Wyjątkowa kampania „Mała zmiana, wielki efekt” jest realizowana od strony kreatywnej i produkcyjnej przez agencję Molecular Worldwide, która przygotowała i rozwija treści oraz formaty wykorzystywane w kampanii.

- Nie po raz pierwszy jako Molecular Creative (wcześniej BBDO Warszawa) podejmujemy się stworzenia kampanii dotyczącej kwestii społecznych. Ta jednak jest wyjątkowa. Nie tylko ze względu na zasięg nośników i szansę wpłynięcia na codzienne zachowania milionów ludzi, ale przede wszystkim z powodu wizji kampanii, która staje się otwartą platformą komunikacyjną – rodzajem hyde parku dla organizacji zaangażowanych w kwestie środowiskowe oraz samorządów. W ramach zaprojektowanych przez nas narzędzi chcemy umożliwić partnerom przekazywanie prostych wskazówek, dzięki którym każdy z nas będzie mógł codziennie zmieniać swoje życie na bardziej „zielone”, lepsze dla siebie i planety - podsumowuje Igor Kaleński, CEO Molecular Worldwide.

Ograniczanie śladu węglowego, czyli ilości emitowanych gazów cieplarnianych, stanowi jeden z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju, znanej jako ESG (Environmental, Social, Governance). Regulacje skoncentrowane na redukcji emisji mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronę środowiska naturalnego, co w konsekwencji poprawi zdrowie i jakość życia ludzi.

Pure City to miejska sieć ekoelektrostacji to zielona sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH). Do końca 2025 r. ma obejmować ponad 750 ekoelektrostacji w miastach w całej Polsce. Koncept jest rozwijany

w Australii oraz USA, gdzie reklamodawcy coraz chętniej korzystają z nośników reklamowych wspierających rozwój transportu zeroemisyjnego. Partnerami technologicznymi Pure City są Elocity oraz stacjeladowania.com. Inwestorem jest Freya Capital.