Pure City stworzy sieć ponad 750 stacji ładowania

Pure City, operator zielonej sieci nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, zainstalował kolejne ekoelektrostacje. Zielona sieć powiększyła się o nowe nośniki w Nowym Targu, Myślenicach oraz Warszawie.

Sieć Pure City będzie obejmować ponad 750 stacji ładowania

Do końca 2025 roku ekologiczna sieć Pure City będzie obejmować ponad 750 stacji ładowania w miastach powyżej 30 tys. mieszkańców w całej Polsce.

– Rośniemy zgodnie z planem, a nasza sieć budzi coraz większe zainteresowanie ze strony reklamodawców. Już teraz docieramy do ponad 1,3 miliona widzów netto miesięcznie (8 nośników). Do końca roku zielona sieć nośników cyfrowej reklamy osiągnie skalę 100 ekranów. W maju rozpoczynamy sprzedaż oferty komunikacyjnej- GREEN digital OOH skierowanej do organizacji, firm oraz samorządów skoncentrowanych na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju (ESG). Pozyskani partnerzy pozwolą nam wprowadzić sponsorowane ładowanie aut elektrycznych dla użytkowników naszej sieci – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

Pure City zainstalowało do tej pory osiem ekoelektrostacji

Pure City zainstalowało do tej pory osiem ekoelektrostacji: w Warszawie (3), Olsztynie (2), Wrocławiu (1), Nowym Targu (1) i Myślenicach (1). Do korzystania z ładowarek Pure City służy prosta aplikacja, którą można pobrać z www.purecity.pl. Stacje ładowania Pure City są wyposażone w złącza typu 2 oraz w 55-calowe ekrany LED, które pełnią funkcję cyfrowych nośników reklamy zewnętrznej.

- Równocześnie z dynamicznym rozwojem sieci ekoelktrostacji pracujemy nad zachowaniem ciągłości ich finansowania. W kwietniu rozpoczęliśmy proces pozyskania finansowania drugiej rundy, mając na celu zgromadzenie 15 mln PLN. Pozyskane środki pozwolą zbudować 120 kolejnych ekoelektrostacji, wzmocnić zespoły odpowiedzialne za pozyskiwanie lokalizacji i sprzedaż czasu reklamowego, a także rozwijać naszą aplikację EV o funkcjonalności marketingowe i bazodanowe – dodaje prezes Pure City.

Według prognoz analityków flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce w 2025 r. wzrośnie 7 -krotnie, do 247 tys. Warunkiem rozwoju rynku EV jest jednak rozbudowa infrastruktury ładowania. W Polsce na koniec 2022 r. funkcjonowały 5016 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Prognozy zakładają, że do 2025 r. będzie ich funkcjonować ponad 41 tys., co oznacza 8 - krotny wzrost.