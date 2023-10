Pyszne.pl przetestuje innowacyjny e-rower

Dzięki współpracy między władzami miasta a Pyszne.pl kurierzy, korzystający na co dzień m.in. z e-skuterów, będą mieli możliwość sprawdzenia pojazdu w realizacji dostaw.

Rower ma możliwość zabrania na pokład większej liczby zamówień niż kurier w torbie, co może znacząco rozwinąć dostawy świadczone przez platformę.

– Ruszył projekt, którego celem jest promowanie mobilności aktywnej pracowników oraz zmniejszenie liczby samochodów na ulicach miasta. Gdańsk, jako partner projektu europejskiego NEDAM – współfinansowanego ze środków EIT Urban Mobility – przekazał do bezpłatnego testowania bezpłatnie firmie Pyszne.pl, wyjątkowy rower elektryczny Hopper – podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

– Testy potrwają do połowy listopada 2023 roku. Mają one na celu zbadanie skuteczności i przydatności tych rowerów do codziennych aktywnych podróży pracowników oraz zachęcenie do korzystania z bardziej zrównoważonych środków transportu. Projektowi NEDAM towarzyszy współpraca z partnerami, takimi jak Politechnika Eindhoven, Miasto Augsburg, Hopper Mobility, czy Carnet Barcelona. Warto dodać, że będziemy testowali ten wyjątkowy rower jako jedyne miasto w Polsce – zaznacza Kryszewski.

Rower elektryczny Hopper na testach w Pyszne.pl

Rower elektryczny Hopper to nowoczesne rozwiązanie, które, mimo swojego kompaktowego rozmiaru, oferuje wygodę i komfort jazdy w miejskich warunkach. Rower ten wyposażony jest w pomocniczy napęd elektryczny i zaskakuje futurystycznym wyglądem. Dodatkowo, rowery są wyposażone w system GPS, co umożliwia ich łatwą lokalizację za pomocą aplikacji. Jednym z atutów rowerów Hopper jest to, że ich akumulatory nie zawierają kobaltu. To sprawia, że są to baterie bardziej ekologiczne i mogą być ładowane z gniazdka domowego.

Elektryczny rower Hooper, fot. Pyszne.pl

– Nasza logistyka zmierza ku niskiej emisyjności, testowaliśmy już robota dowożącego jedzenie, na horyzoncie mamy wykorzystanie dronów w dostarczaniu zamówień. Warto dodać, że rynek dostaw dynamicznie rośnie – już nie tylko jedzenie z naszej ulubionej restauracji, ale zakupy spożywcze czy drobna elektronika będą wkrótce przewożone przez kurierów. Tego typu rower jest idealnym rozwiązaniem zwiększającym nasze możliwości przewozowe oraz bezpieczeństwo i komfort ich pracy – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Rowery są w pełni zabudowane, co ma znaczący wpływ na komfort kurierki czy kuriera i sprawia, że są w pełni użyteczne również w czasie deszczowej pogody. Pojazd jest wyposażony w kierunkowskazy, ogrzewaną przednią szybę i wycieraczkę. Jego bagażnik ma pojemność aż 200 litrów, co oznacza spore możliwości przewozowe. Ich standardowy zasięg to 60 km. Pojazd jest homologowany na ścieżki rowerowe i może się poruszać z prędkością do 25 km/h.