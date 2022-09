qbik stworzył „pilota” do obsługi restauracji. Start-up chce scyfryzować gastronomię

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień wywróciła do góry nogami branżę gastronomiczną. Kiedy niemożliwa stała się konsumpcja posiłków na miejscu, wielu innowatorów zaczęło pracować nad rozwiązaniami, które ułatwią zdalną obsługę klientów, nie drenując przy tym portfeli restauratorów sięgającymi nawet 30 proc. prowizjami (jak ma to miejsce w przypadku popularnych aplikacji do zamawiania online). Wówczas stało się jasne, że segment dostaw umocni pozycję w branży gastronomicznej (według danych Briefly w czasie pandemii odsetek lokali oferujących dostawy wzrósł z ok. 40 proc. do nieco ponad 60 proc.).

Pandemia wpłynęła na ukształtowanie nowych postaw w tradycyjnej gastronomii offline

Po pierwsze – co trzeci Polak ograniczył płacenie gotówką, sięgając po różnego rodzaju płatności bezgotówkowe, w tym te dokonywane za pomocą smartfona. Po drugie – coraz więcej osób oczekuje dostępności opcji obsługi bezkontaktowej – traktując ją nie tylko jako wariant bezpieczniejszy, ale też bardziej wygodny (przeprowadzone za oceanem badania wykazały, że to wymóg już czterech na pięciu konsumentów). Po trzecie – coraz większy odsetek klientów lokali gastronomicznych to osoby dbające o ekologię. Przekłada się to choćby na coraz częstsze sięganie po kuchnię wegańską i żywność organiczną, jak i zwracanie uwagi na detale, takie jak nieużywanie plastikowych sztućców czy korzystanie z cyfrowego menu. Zauważają to także sami restauratorzy – z badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez Wakefield Research wynika, że 78 proc. właścicieli lokali gastronomicznych twierdzi, iż wprowadzenie zdigitalizowanych kart dań przynosi im znaczące korzyści.

W odpowiedzi na te zapotrzebowania powstał qbik. To platforma do zamawiania dań w lokalu, która działa z wykorzystaniem technologii QR. Użytkownik nie musi więc pobierać kolejnej aplikacji – co dla wielu bywa frustrujące.

Twórcy rozwiązania nazywają je obrazowo „pilotem do lokalu w ręku klienta”, bo mowa o środowisku, które wspomaga konsumenta na każdym etapie wizyty w knajpie – od chwili wyboru dań po dokonanie płatności.

W czym tkwi przepis na sukces? W końcu podobne rozwiązania już dziś są wprowadzane na europejskich rynkach. W tym, że twórcy qbik ze swoim rozwiązaniem idą o krok dalej.

– Naszym celem jest zadbanie o wygodę tak klientów, jak i restauratorów, aby doprowadzić do sytuacji na zasadach „win-win”. Stąd – oprócz możliwości składania przez klienta zamówienia za pomocą QR kodu, opcji przywołania kelnera lub poproszenia o rachunek oraz dostępnej już wkrótce możliwości bezgotówkowej płatności za pomocą aplikacji – postawiliśmy na stworzenie zaawansowanego systemu doradztwa opartego na uczeniu maszynowym – tłumaczy Yevhenii Zadorin, szef i założyciel qbik.

qbik/fot. mat. prasowe

Efekt? Nawet o 20 proc. wyższe przychody restauracji dzięki inteligentnemu up-sellingowi i skrócenie czasu obsługi stolika średnio o nawet 10 minut. Jak zaznaczają twórcy platformy, ich celem nie jest zastąpienie obsługi kelnerskiej za pomocą sztucznej inteligencji, ale umiejętne wsparcie i odciążenie kelnerów przy jednoczesnym doprowadzeniu do wzrostu obrotów restauracji. Rozwiązanie qbik już teraz testowane jest w kilkunastu lokalach gastronomicznych i hotelach (które dzięki qbik oferują wygodne dostawy dań do pokoju) w całej Polsce.

– Na obecnym etapie celujemy we współpracę przede wszystkim z większymi lokalami, posiadającymi co najmniej piętnaście stolików. Wówczas możemy w jasny sposób zaprezentować skalę oszczędności restauratorów. Stawiamy na doskonałe relacje z partnerami, dzięki czemu otrzymujemy od nich szczery feedback. Mówią nam, co można poprawić, czego oczekują oni i ich klienci. Nasza platforma dostępna jest w modelu subskrypcyjnym – już dziś może ją przetestować każdy, kto ma taką ochotę – zachęca Maksym Kosiak, współzałożyciel oraz CTO qbik.

Celem qbik na najbliższe 12 miesięcy jest pozyskanie do współpracy nawet 500 lokali gastronomicznych i wejście na inne europejskie rynki. W tym czasie platforma ma być rozbudowywana o kolejne funkcjonalności, takie jak możliwość zdalnej rezerwacji stolików czy realizacja dostaw.