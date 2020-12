QSL: Nowoczesna logistyka nie jest możliwa bez wsparcia IT

- Nowoczesna logistyka nie jest możliwa bez silnego wsparcia informatycznego. Ciągła analiza olbrzymiej ilości danych na wszystkich poziomach naszej firmy wymaga zarówno zaawansowanych programów, jak i bezpieczeństwa działania - mówi Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa w Quick Service Logistics Polska.

- Jako przykłady możemy przedstawić program wykorzystywany do analizy trendów sprzedaży, wspierający zespół zakupów w prognozowaniu zamówień do dostawców, czy też program używany

do optymizacji tras jako wsparcie działu transportu. Codzienna komunikacja z klientami, a także komunikacja wewnętrzna oparte są przede wszystkim na rozwiązaniach informatycznych. Bezpieczny przebieg wszystkich operacji, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, możliwe jest dzięki nieprzerwanej pracy działu IT, wykorzystaniu wysokiej jakości programów zabezpieczających i ciągłemu monitorowaniu sytuacji. Równie istotne są procedury wewnętrzne i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa cyfrowego przez pracowników - wyjaśnia Agnieszka Sałek.

- W ramach prowadzonych projektów wykorzystujemy również krótkie łańcuchy dostaw - wiele produktów dostarczanych naszym kontrahentom pochodzi od lokalnych, polskich przedsiębiorców. Jednocześnie posiadamy alternatywnych dostawców dla konkretnych produktów, aby w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej móc dostarczyć zamówienie klientowi w wyznaczonym terminie - dodaje Agnieszka Sałek.