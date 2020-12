Raport: Gotówka jest passe, konsumenci coraz częsciej płacą smartwatchami

Nowe metody płatności przyjmują się w Polsce, fot. shutterstock

Rok 2020 jest zdecydowanie rokiem płatności elektronicznych. Niewątpliwy wpływ na tendencję do ograniczania transakcji gotówkowych miała i ma pandemia COVID-19. Drugim czynnikiem jest zainteresowanie zakupami online. Coraz śmielej wkraczają już jednak i zastępują polskie portfele - zupełnie nowe i coraz to ciekawsze metody płatności, jak np. urządzenia tzw. ubieralne - wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej „Płatności cyfrowe 2020”, opracowanego przez serwis GoMobi.pl, na podstawie wyników badania zrealizowanego przez Mobile Institute.

O kolejne 2 p.p. – tj. z 12% w 2019 roku do 14% w roku 2020 – wzrósł odsetek internautów dokonujących transakcji za pomocą smart zegarków, np. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pay. W przypadku młodych osób, w wieku 25-34 lat ten odsetek wynosi już 24%.

- Wearables to coraz częściej nie tylko modny gadżet, ale solidna alternatywa dla portfela, zwłaszcza w segmencie młodszych konsumentów. Ewolucja preferencji w obrębie płatności, to nie tylko chwilowa zmiana, związana z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, ale zapowiedź trendu, który na stałe wpisze się w zakupową codzienność – mówi Jacek Kinecki CCO serwisu Przelewy24.



Coraz więcej polskich internautów deklaruje także, że korzystają z płatności Orlen Pay, czyli płacą telefonem na stacjach benzynowych tej sieci. Ponownie, jest to raczej domeną młodszych osób – ponad jedna czwarta wskazań w przypadku Polaków w wieku 25-34 lata. Podobne udogodnienie oferowane jest także na stacjach Carrefour za pośrednictwem płatności Tank&Go. Korzysta z niego 19% przebadanych konsumentów.16% deklaruje wykorzystanie płatności Żappka Pay, czyli dokonuje ich za pośrednictwem aplikacji mobilnej sklepu, a już niemal jedna piąta wykorzystuje do transakcji płatniczych aplikację mobilną Lidl Pay. Widać wyraźnie, że coraz więcej sklepów oferuje swoim klientom to wygodne i szybkie rozwiązanie i jest to ruch w dobrym kierunku. Jak pokazują wyniki badania, korzystanie z aplikacji mobilnych dotyczy także polskich kierowców – już 21% internautów użytkuje płatności AutoPay, czyli płaci za przejazdy autostradami z poziomu aplikacji.