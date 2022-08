Recyklomat w sklepie - jak może wyglądać system kaucyjny w praktyce?

W systemie kaucyjnym fundamentalna jest współpraca producentów, sklepów oraz konsumentów.

- Jest on elementem ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale przede wszystkim spełnia cele ekonomiczne i środowiskowe. Najlepsze systemy kaucyjne zbierają aż 90 proc. opakowań. Aktualnie jesteśmy w trakcie dyskusji o wprowadzeniu takiego rozwiązania w Polsce. Wiemy, że rządowy projekt zakłada, że do systemu trafią opakowania PET, szklane oraz aluminium, a do zbiórki maja być zobligowane sklepy o powierzchni od 100 mkw. System ma być jeden, ogólnokrajowy, zakłada możliwość udziału wielu operatorów i ma ruszyć od 2025 roku. Z naszej perspektywy, jako producenta recyklomatów, istotne jest, aby warunki dla wszystkich producentów były równe, wartość kaucji jednolita, a sam system transparentny dla wszystkich interesariuszy - mówi Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej w TOMRA.

Automatyzacja zbiórki opakowań po napojach

Recyklomat to maszyna do zautomatyzowanego zbierania, sortowania i obsługi zwrotu zużytych opakowań po napojach.

- Zmieniamy i kształtujemy podejście konsumentów sprawiając, że traktują odpady jako cenne surowce. Działamy w ponad 40 krajach na całym świecie. Zainstalowaliśmy już 80 tys. maszyn, do których rocznie trafia ponad 40 mld zużytych butelek i puszek. Dzięki temu zmniejsza się nie tylko zapotrzebowanie na surowce naturalne, ale także ilość odpadów, które trafiają na ulice, do oceanów czy na wysypiska. Rozwiązania cyfrowe i usługi sprawiają, że recykling jest prosty zarówno dla dużego przemysłu, właścicieli systemów, sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów - powiedział Konrad Robak, country&business development manager Poland w TOMRA.

Czym charakteryzują się recyklomaty TOMRA i jak z nich korzystać?

TOMRA może zaspokoić potrzeby sprzedawców detalicznych w zależności od wielkości sklepu - od najmniejszego sklepu „na rogu” do największego supermarketu. Urządzenia są wyposażone w pierwszy tego typu na świecie 360-stopniowy system natychmiastowego rozpoznawania - TOMRA Flow. Kamery umieszczone w formie pierścienia po wszystkich wewnętrznych stronach urządzenia, sprawiają, że pojemniki nie muszą być obracane, aby recyklomat znalazł i zeskanował kod kreskowy. Dzięki temu proces jest znacznie szybszy, ponieważ nie wstrzymuje się pracy recyklomatu. Co więcej, maszyna jest czystsza, ponieważ istnieje znacznie mniejsze ryzyko rozlewania się cieczy. Recyklomaty mogą przyjmować wszystkie rodzaje pojemników, od kwadratowych kartonów poprzez metalowe puszki po tradycyjne butelki. Zdolność do przyjmowania wszystkich rodzajów pojemników pozostawia również otwarte drzwi dla przyszłych innowacji oraz rozszerzania zakresu o nowe materiały i kształty.

TOMRA posiada dwa rodzaje recyklomatów do zwrotu opakowań: recyklomaty jednostanowiskowe, gdzie konsumenci wkładają pojemniki pojedynczo oraz recyklomaty wielostanowiskowe, gdzie konsumenci mogą zwracać swoje pojemniki luzem.

Tomra Collection, maszyna M1, fot. mat. pras.

Tomra Collection, maszyna TriSort, fot. mat. pras.

Co konsument otrzyma w zamian za oddane opakowanie?

Recyklomaty są programowane według zakresu materiałowego ustalanego na lokalnym rynku. Obecny projekt systemu kaucyjnego obejmuje opakowania PET, aluminiowe oraz szklane.

Systemy kaucyjne na opakowania po napojach działają poprzez dodanie niewielkiej dodatkowej kwoty kaucji do ceny napoju - np. w plastikowych/szklanych butelkach i aluminiowych puszkach - która jest zwracana konsumentowi, gdy oddaje on puste opakowanie po napoju do punktu zwrotu. Dodanie wartości finansowej do zużytego opakowania jest motywatorem do zwrotu i, co najważniejsze, uświadamia, że opakowania są cennym zasobem, który można wielokrotnie wykorzystać. W większości krajów, w których funkcjonuje system kaucyjny, konsumenci wykorzystują zwróconą kaucję do zapłacenia za artykuły spożywcze w sklepie, w którym zwrócili pojemniki.

Jak będzie wyglądała obsługa recyklomatów z perspektywy pracowników sklepu?

Recyklomaty TOMRA zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w obsłudze dla pracowników sklepu i usprawniały codzienną pracę. Zazwyczaj pracownicy sklepu wykonują cztery główne zadania: opróżnianie pojemników recyklomatu; czyszczenie przedniej części maszyny (części widocznej dla konsumentów); reagowanie w przypadku zacięcia butelek; wymiana rolek papieru do drukowania pokwitowań za zwrot kaucji.

Recyklomaty TOMRA posiadają szereg cech zaprojektowanych w celu zminimalizowania czasu spędzanego przez pracowników sklepu przy obsłudze maszyny. Wszystkie recyklomaty zawierają kreator na ekranie z jasnymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia, tak, aby maksymalnie skrócić poświęcany na nie czas. Ponadto, aplikacja Notify & Assist pomaga sprzedawcom monitorować maszyny w czasie rzeczywistym, powiadamiając jednocześnie o napełnieniu pojemnika. Aplikacja zawiera również instrukcje dotyczące rozwiązywania prostych problemów, takich jak wymiana papieru.

Czy w ramach funkcjonowania systemu kaucyjnego recyklomaty są koniecznością?

Recyklomaty do zwrotu opakowań po napojach nie są koniecznością w ramach funkcjonowania systemu kaucyjnego. Jednak większość sklepów decyduje się na automatyzację ze względu na wygodę i efektywność, jaką automatyzacja przynosi klientom i pracownikom sklepu.

Korzyści z automatyzacji zbiórki opakowań to między innymi: oszczędność czasu i kosztów; oszczędność miejsca; dokładność - automatyzacja eliminuje możliwość popełnienia ludzkiego błędu i zapewnia prawidłowe wypłacanie kwot kaucji i opłat manipulacyjnych; doświadczenie klienta - recyklomaty oferują klientom szybki i łatwy zwrot opakowań, zachęcając ich do odwiedzenia sklepu.

Ile kosztuje recyklomat?

Jak informują przedstawiciele TOMRA, ceny urządzeń zaczynają się od 6-7 tys. euro w przypadku mniejszych urządzeń. Większe recyklomaty kosztują nawet 100-150 tys. euro, ale inwestycja w nie szybciej się zwraca Doświadczenia z innych rynków pokazują, że taki zwrot jest możliwy już po kilku miesiącach. Na Słowacji system kaucyjny wdrożono na początku br. Sklepy same decydują, na jakich zasadach do niego przystępują. Coraz więcej placówek decyduje się na zakup urządzeń.