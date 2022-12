Refille w sklepach - ekologia i ekonomia dla handlu i konsumentów

Pionierem na polskim rynku refillomatów jest startup Swapp!

Spółka współpracuje z marką kosmetyków naturalnych i chemii gospodarczej YOPE oraz siecią Carrefour Polska. W tym roku Swapp! wspólnie z naukowcami i liderami branży oraz dzięki inwestycji funduszu Speed Up Venture Capital Group wdrożył wersję 2.0 automatów i cały czas optymalizuje koszty środowiskowe swojego rozwiązania.

Czym jest refillomat?

Refillomat swoim wyglądem przypomina automaty do kawy czy te oferujące przekąski. System sprzedaży Swapp! składa się z trzech uzupełniających się elementów: stacji do napełniania wraz z oprogramowaniem (aplikacja dla partnerów i aplikacja mobilna) oraz monitorowanych opakowań wielokrotnego użytku.

Refill Station by Swapp! dla płynów - jak to działa

- Zbudowaliśmy naszą maszynę w oparciu o wiedzę, którą zdobyliśmy podczas naszego 18-miesięcznego programu pilotażowego. Niezwykle ważne było dla nas zbudowanie wydajnego produktu, zarówno z punktu widzenia sieci retail jak i producentów. Dlatego nasza stacja jest lekka, mobilna, nie zajmuje dużo miejsca w sklepie i posiada dużą pojemność. W naszej stacji refill możemy sprzedać do 8 produktów, nawet z 8 różnych kategorii. Urządzenie posiada drukarkę do etykiet, czytnik QR do rozpoznawania butelek Swapp! i co bardzo ważne jest połączona z chmurą, dzięki czemu możemy monitorować wszystkie jej aktywności - informuje Swapp!

Refill Station by Swapp! dla produktów suchych - jak to działa

W Pasta Station klienci mogą kupić cztery rodzaje makaronów marki Lubella – świderki, muszelki, piórka i kokardki, każdy w czterech pojemnościach 150, 250 i 350 gramów. Automat pozwala napełnić zarówno torebki papierowe jak i pojemniki przyniesione przez klientów. Opakowanie własne powinno być czyste i dostosowane do kupowanych produktów.

Swapp! apps - jak to działa

Stacje są głównym punktem kontaktu z klientem, ale całość jest połączona w jeden system, który zapewnia wartość dla wszystkich stron.

- Użytkownik końcowy może korzystać z aplikacji Swapp! do lokalizacji Stacji Refill, sprawdzania produktów znajdujących się w środku, dostępnej pojemności, ceny, a także może śledzić ślad węglowy swoich zakupów. Ale główną cechą aplikacji jest monitorowanie butelek. Nasz użytkownik może dodać butelkę Swapp! do systemu za pomocą indywidualnych kodów QR i następnym razem, gdy wróci do stacji, może użyć opakowania do logowania. Daje mu to kontrolę nad cyklem życia butelki. Dla partnerów biznesowych przygotowaliśmy panel webowy, w którym mogą monitorować wszystkie procesy związane ze sprzedażą produktów - podaje Swapp!