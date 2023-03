Retail inwestuje w CX. Tak chce zatrzymać klientów

Chociaż pozyskiwanie klientów wciąż zajmuje bardzo wysokie miejsce na liście pożądanych wyników inwestycji w Customer Experience, firmy handlowe obecnie coraz częściej wskazują na utrzymanie klientów, jako kluczowy czynnik, który może im zapewnić przewagę nad konkurencją. Aby skutecznie zwiększać lojalność klientów, marki muszą budować głębsze relacje z klientami, inwestując w kanały umożliwiające bardziej interaktywne zaangażowanie. To już się dzieje, co potwierdzają badania - mówi Krzysztof Lewiński, dyrektor krajowy w firmie Armatis Polska.

Według Talkdesk Research, 41% menadżerów CX deklaruje, że ich firmy zainwestują w wideo czat, a 39% w sztuczną inteligencję opartą na głosie. Prawie jedna trzecia (31%) planuje też inwestycje w kanały wideo na żywo, takie jak YouTube, TikTok i Twitch. Wszystko to w celu zapewnienia lepszego wsparcia dla klientów i poprawy ich doświadczeń konsumenckich.

Dodatkowo, 24% firm retail i e-commerce planuje zacząć dostarczać spójne i interaktywne zaangażowanie za pomocą kanałów nowej generacji, jak metaverse, a także wspierać interakcje rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej w ciągu dwóch lat. 12% respondentów twierdzi, że wykorzystuje te kanały już dzisiaj.

Wyniki badania ujawniły także, że obecnie dla firm handlowych jednym z największych problemów utrudniających realizację strategii wdrażania bardziej interaktywnej i ujednoliconej obsługi klienta jest duża rotacja pracowników. Powoduje to konieczność wyposażenia pracowników działów obsługi w lepsze narzędzia i stworzenia im bardziej atrakcyjnych perspektyw kariery.

Firmy handlowe coraz częściej sięgają także po nietypowe kanały obsługi klienta. Świadczy o tym choćby fakt, że menadżerowie CX wymieniali ambasadorów marki (35%) oraz influencerów (29%) wśród swoich zasobów dostępnych dla klientów do uzyskiwania odpowiedzi na pytania i zgłaszania problemów z obsługą. Ponad jedna trzecia (38%) menadżerów CX twierdzi, że ich klienci wolą, aby to właśnie ambasadorowie marki i influencerzy stanowili ich główne źródło informacji na temat usług firmy.

Stworzenie połączonego, interaktywnego i wyjątkowego doświadczenia klienta wymaga pełnej integracji kanałów i usunięcia luk w zbieraniu i wykorzystywaniu danych. Firmy handlowe nadal mają duży problem z tym, bo niemal dziewięciu na dziesięciu menadżerów CX opisuje swoje kanały zaangażowania klienta jako „nie w pełni zintegrowane”.

Połowa ankietowanych sprzedawców aktualnie zbiera dane z e-maili lub mediów społecznościowych, a zbieranie danych z wiadomości tekstowych odbywa się w znacznie mniejszym stopniu (35%). Nastroje klientów są rejestrowane jedynie w 21% przypadkach. Ponadto, większość firm handlowych (57%) nie wykorzystuje żadnych zebranych danych do personalizacji interakcji z klientami lub działań marketingowych, co stanowi niezagospodarowaną okazję do zwiększenia lojalności klientów i poprawy wyników finansowych – komentuje Krzysztof Lewiński.