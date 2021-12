Retail Robotics zamierza podbić metropolie. Zaczęli od Paryża

Sieć Delipop, która bazuje na rozwiązaniu Arctan od Retail Robbotics, we współpracy z Carrefourem planuje otworzyć we Francji 1000 punktów click-and-collect w ciągu najbliższych 5 lat, umożliwiając realizację 200 tysięcy zamówień dziennie. Pierwszy punkt w Paryżu został otwarty 6 października. Niebawem do sieci Delipopa mają dołączyć również inne marki francuskich sieci handlowych. Firma Retail Robotics, która stworzyła rozwiązanie Arctan zaprezentuje je na Big Show National Retail Federation 2022 w Nowym Jorku.