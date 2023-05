﻿Rewolucyjna puszka do piwa - jasny lager w „złotej proporcji” (video)

Projektanci japońskiego studia Nendo zaobserwowali, że podczas gdy większość komercyjnego piwa przechowywana jest w szklanych butelkach lub kegach, piwo kupowane do konsumpcji domowej jest zazwyczaj pakowane w aluminiowe puszki. Przeanalizowali jasny lager, czyli klarowne piwo o słomkowej barwie i neutralnym smaku. Ich zdaniem idealnie nalane piwo charakteryzuje się proporcją napoju do piany 7:3.

Jak kufel piwa w barze lub restauracji

Studio projektowe postawiło sobie za cel stworzenie puszki, która pozwoli wytwarzać kontrolowaną ilość piany w napełnianej szklance, jak kufel piwa w barze lub restauracji. Opracowane przez projektantów opakowanie o klasycznym, cylindrycznym kształcie ma tworzyć idealną pianę.

Pierwsza zawleczka, oznaczona numerem 1, otwiera piwo tylko nieznacznie, ale wytwarza skoncentrowany poziom ciśnienia wewnątrz puszki, co aktywuje bąbelki w napoju. Pozwala to użytkownikowi wlać pożądaną ilość piany do szklanki przed otwarciem drugiej zawleczki oznaczonej numerem 2, która szeroko otworzy puszkę, dzięki czemu będzie można wlać resztę napoju uzyskując "złotą proporcję” 7:3.

„Warstwa piany o odpowiedniej grubości działa jak pokrywa, która ogranicza kontakt piwa z powietrzem i zapobiega uwalnianiu gazu, aromatu i smaku” – podało studio.