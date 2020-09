Roboty będą uzupełniać towar na półkach w japońskich supermarketach (wideo)

Model-T został opracowany przez japoński startup Telexistence, fot. za YouTube

Dwie z największych sieci supermarketów convenience w Japonii, FamilyMart i Lawson, testują roboty, których zadaniem jest uzupełnianie półek towarem. W tym tygodniu Lawson wdrożył pierwszego robota w swojej placówce w Tokio. FamilyMart przetestował te same urządzenia w zeszłym miesiącu i już planuje, że będą pracować w 20 sklepach do 2022 roku.

Robot o nazwie Model-T został opracowany przez japoński startup Telexistence i może osiągnąć wysokość nawet dwóch metrów. Wyposażony w kamery, mikrofony i czujniki, może wypełnić półki takimi produktami jak butelki, puszki czy miski. - Jest w stanie chwycić i umieścić obiekty o różnych kształtach i rozmiarach w różnych miejscach - mówi Matt Komatsu, szef działu rozwoju biznesu i operacji w Telexistence.

Roboty testują również inne sieci supermarketów, w tym Carrefour i Walmart, ale nie chwytają jeszcze delikatnych przedmiotów. Są to urządzenia, które witają klientów lub skanują i inwentaryzują regały. Według Telexistence, roboty w zautomatyzowanych magazynach są również znacznie bardziej ograniczone w swoich ruchach. Fakt, że Model-T własnoręcznie ustawia produkty na półkach, jest zatem krokiem naprzód.

Roboty japońskiego start-upu nie są bez wad: w tej chwili nadal muszą być zdalnie sterowane przez ludzi, dopóki z pomocą sztucznej inteligencji same nie nauczą się właściwych działań i naśladują ludzkie zachowanie. Lepiej też w tej chwili nie podawać im miękkich produktów, takich jak owoce lub chleb. Co więcej, to, co ludzie robią w pięć sekund, robotom w tej chwili zajmuje osiem sekund.

Jednak Japończycy mocno wierzą w potencjał tej technologii, zwłaszcza w kontekście dotkliwego niedoboru siły roboczej w kraju.