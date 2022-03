Roboty GXO obsłużą magazyny w branży spożywczej

Małe i zwinne roboty autonomiczne AMR mają przewagę nad instalacjami, które są cięższe i stacjonarne.

Technologia modułowa zapewnia większą elastyczność klientom, którzy muszą szybko wprowadzać zmiany na liniach produkcyjnych, aby odpowiadać na potrzeby konsumentów.

GXO w 2021 wdrożył ponad 2,000 nowych jednostek technologicznych w swoich centrach logistycznych, czyli o 100% więcej niż w roku poprzednim.

Po wprowadzeniu cobotów do obsługi operacji dla klientów z branży e-commerce i dystrybucji, GXO wdraża je teraz dla klientów z branży spożywczej i produktów wielkogabarytowych. W ciągu najbliższych kilku miesięcy GXO wprowadzi flotę AMR w Wielkiej Brytanii i Holandii.

- W ciągu ostatnich 18 miesięcy przyspieszyliśmy proces wdrażania technologii modułowych - powiedział Phil Shaw, Wiceprezes Centrum Doskonalenia GXO. - Małe i zwinne roboty autonomiczne AMR mają przewagę nad instalacjami, które są cięższe i stacjonarne. Kiedy w szczycie sezonu obsługujemy większe wolumeny, możemy łatwo zwiększyć ilość robotów, a następnie przesunąć je do innej lokalizacji. W ostatnim kwartale 2021 r. zastosowanie urządzeń AMR pomogło naszym klientom zarządzić zmianami wynikającymi z przejściem konsumentów do kanału e-commerce – dodał.

Roboty AMR mogą zwiększyć wydajność nawet o 60% i poprawić dokładność operacji. Wpływają również na poprawę jakości obsługi klienta końcowego. Dla przykładu, urządzenia AMR mogą skrócić czas potrzebny do przetworzenia zamówienia, co oznacza, że klienci GXO mogą wydłużyć czas przyjmowania zamówień i nadal być w stanie realizować dostawy następnego dnia do swoich konsumentów. Wdrożenie rozwiązań operacyjnych z AMR przez GXO zwiększa także bezpieczeństwo, m.in. poprzez ograniczenie ilość manualnych przemieszczeń towaru wewnątrz magazynu.

W centrach logistycznych na całym świecie GXO zwiększa zastosowanie robotów AMR, wdrażając coboty opracowane przez 6 River Systems, Lowpad, iFollow i Locus. W jednym z centrów dystrybucyjnych o powierzchni 40 000 m2 w Holandii, GXO wykorzystuje roboty Lowpad do optymalizacji operacji dla branży spożywczej, która tradycyjnie obsługiwana jest w sposób ręczny. Praca robotów AMR jest nadzorowana przez specjalnie skonfigurowane oprogramowanie i algorytmy planujące trajektorię robotów, zaprojektowane tak, by optymalizować proces dystrybucji.

