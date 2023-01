Roboty już zmieniają oblicze handlu. Za jaką cenę? (video)  

Automatyczne pojazdy AGV pojawiły się ponad 15 lat temu, odgrywając ważną rolę w magazynach np. firmy Amazon.

Jedna z najszybciej rozwijających się zastosowań robotyki jest skanowanie półek. Roboty wskazują niskie zapasy, które trzeba szybko uzupełnić.

Roboty w handlu do obsługi klienta mogą oferować możliwości pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, stając się mobilnymi hubami IoT.

Jak wynika z raportu RetailWire i Brain Corp, sprzedawcy detaliczni chcą wykorzystywać rozwiązania zrobotyzowane do takich funkcji w sklepie, jak automatyzacja zadań i zbieranie danych w celu poprawy doświadczeń klientów, skanowanie półek pod kątem braków, kompletacji zamówień, dostarczania towarów z magazynu na półki sklepowe czy sprawdzania dokładności cen.

Roboty w handlu, automatyczne pojazdy, mobilne huby IoT

Robotów na skalę przemysłową po raz pierwszy użył General Motors na początku lat 60. Wykonywały one określone zadania, ale były niezwykle drogie i wymagały specjalistycznego szkolenia pracowników. Dziś na nie także stać nie każdą firmę. Całkowity koszt zależy od tego, jakie funkcje ma pełnić. Średni koszt nowego sprzętu może wahać się od 28 000 dol. za samodzielne ramię robotyczne do setek tysięcy dolarów i więcej za kompletny system automatyki przemysłowej.

Automatyczne pojazdy AGV pojawiły się ponad 15 lat temu, odgrywając ważną rolę w magazynach np. firmy Amazon. Poruszały się dzięki nawigacji, podążając za zainstalowanymi paskami magnetycznymi. Niosły ze sobą znaczące koszty infrastruktury i ze względów bezpieczeństwa nie mogły być używane w miejscach publicznych.

Koszt zautomatyzowanego pojazdu AGV zależy od typu, począwszy od 14 000 dol. za tańszą wersję AGC, przez blisko 30 000 dol. za ciągnik holowniczy, 60 000 dol. za automatyczny wózek paletowy, 80 000 dol. za wózek widłowy AGV, po 150 000–200 000 dol. za zautomatyzowany wózek systemowy VNA.

Roboty mobilne AMR są stosunkowo nowe, ale szybko się rozwijają. Są w pełni autonomiczne i mogą bezpiecznie poruszać się w miejscach, w których znajdują się ludzie, sprawnie pokonując napotkane przeszkody. Nie pociągają za sobą wysokich kosztów szkoleń i nie wymagają specjalnej infrastruktury. Mogą być szybko wdrażane i wypierają AGV-y ze względu na większą elastyczność. Stają się coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem w handlu detalicznym – sklepach i centrach handlowych.

Najpopularniejszym typem autonomicznego robota mobilnego w handlu detalicznym jest szorowarka do podłóg i komercyjne odkurzacze popularne zwłaszcza w sklepach odzieżą.

Jedna z najszybciej rozwijających się zastosowań robotyki jest skanowanie półek. Roboty wskazują niskie zapasy, które trzeba szybko uzupełnić.

Stosunkowo nowe na rynku są systemy dostarczania zapasów. Maszyny wyręczają pracowników z pracochłonnego uzupełniania produktów, dzięki czemu mogą oni koncentrować się na innych zadaniach.

Innym zastosowaniem jest autonomiczny robot mobilny, który odbiera pojemniki za pomocą wideł teleskopowych z półek i przenosi je do stanowisk pakowania. Przykładowy koszt takiego rozwiązania to 50 000 do 60 000 dol. Ale mobilne roboty można również dzierżawić po cenach miesięcznych od 2 000 do 5 000 dol.

Najnowszym trendem w handlu detalicznym są roboty do obsługi klienta. Obok standardowych zadań mogą one również oferować możliwości pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, stając się mobilnymi hubami IoT, połączonymi z Internetem. Dane zebrane, a następnie przesłane do chmury systemu operacyjnego robota mogą być przetwarzane w celu uzyskania cennych i strategicznych informacji z zakresu analizy danych. Przyszłością jest scentralizowane gromadzenie danych i zarządzanie flotami robotów.

Fulfillment – koszyk zakupowy 50 produktów w pięć minut

Fulfillment to powierzenie procesu obsługi zamówienia otrzymanego przez sprzedawcę zewnętrznemu podmiotowi. Dostępne na rynku pakiety pozwalają całkowicie wyprowadzić serwis logistyczny poza firmę. Sklepy korzystające z fulfillmentu skracają czas, jaki upływa od chwili otrzymania zamówienia do momentu odbioru zakupów przez kupujących.

W ramach tego typu usługi firma Ocado stworzyła system umożliwiający skompletowanie w pięć minut koszyka zakupowego, który składa się z 50 produktów. Proces składowania i kompletacji wspomagany jest przez system zarządzania magazynem. Technologia ula jest modułowa i można ją skalować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wielkości sprzedaży.

Ceną jest brak pracy dla ludzi. W takim modelu niestety jest dla nich coraz mniej miejsca. Firma szacuje, że docelowo roboty zmniejszą liczbę etatów w centrach o 40 proc.

W Polsce usługę taką proponuje Allegro. W ramach One Fulfillment by Allegro sprzedający może powierzyć serwisowi magazynowanie swoich produktów i przygotowanie ich do wysyłki - począwszy od skompletowania zamówienia, poprzez umieszczenie go w ekologicznym opakowaniu, aż po organizację dostawy i serwis konsumencki.

Firmy mogą zapewnić swoim klientom możliwość połączenia koszyka z produktami innych sprzedających korzystających z usługi i w ten sposób zaoszczędzić na dostawie. Wspólna przesyłka od wielu sprzedających daje możliwość dodania produktów do wysokości kwoty, od której dostawa jest za darmo.