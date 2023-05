Robotyka i automatyzacja w magazynach pozwala przyspieszyć operacje

Dzięki nowoczesnym technologiom magazyny logistyczne stają się bardziej wydajne, elastyczne i konkurencyjne.

- Korzyścią płynącą z automatyzacji jest znaczne zwiększenie efektywności operacji. Tradycyjne metody pracy, oparte na manualnym sortowaniu i pakowaniu towarów, są czasochłonne i podatne na błędy. Dzięki automatycznym systemom sortowania, robotom przemysłowym i systemom zarządzania magazynem, procesy logistyczne mogą być przeprowadzane szybciej i bardziej precyzyjnie. Automatyzacja pozwala również na ciągłe monitorowanie stanów magazynowych i śledzenie ruchu towarów w magazynie, co eliminuje ryzyko pomyłek i niedostatecznych zapasów – ocenia Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency w Knight Frank.

Ekspert podkreśla, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji (SI) i uczenia maszynowego, roboty magazynowe stają się coraz bardziej zaawansowane. Są w stanie analizować dane, uczyć się na podstawie doświadczeń i podejmować samodzielne decyzje. Dzięki temu mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków w magazynie i optymalizować swoje działania. Jak zwraca uwagę Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency w Knight Frank, np. roboty mogą wybierać najbardziej optymalne trasy transportu, minimalizując czas i koszty. Oto analiza tego rynku okiem eksperta.

Roboty magazynowe AGV (Automated Guided Vehicles)

AGV to autonomiczne pojazdy przemysłowe wykorzystywane w magazynach logistycznych. Są zaprojektowane do poruszania się po magazynie i wykonywania określonych operacji bez potrzeby bezpośredniego sterowania przez człowieka. Wyposażone są w różne czujniki, takie jak czujniki odległości, kamery wizyjne, skanery laserowe itp., które umożliwiają im percepcję otoczenia. Dzięki temu mogą poruszać się omijając przeszkody. AGV są również wyposażone w systemy nawigacyjne, które pozwalają im precyzyjnie poruszać się po ustalonych trasach. Zadania, które mogą być wykonywane przez roboty AGV, obejmują transport towarów, zbieranie i dostarczanie palet, obsługę regałów, sortowanie i etykietowanie, a także wiele innych operacji logistycznych. AGV są programowane, aby działać zgodnie z określonymi procedurami i instrukcjami, co zapewnia powtarzalność, precyzję i efektywność działań. Ważną cechą robotów AGV jest fakt, że mogą być zintegrowane z systemem zarządzania magazynem (WMS). Dzięki temu AGV mogą otrzymywać zadania i informacje o miejscach docelowych bezpośrednio z systemu zarządzania magazynem. To umożliwia płynne przepływy towarów w magazynie, minimalizując czas i koszty.

Roboty współpracujące (Cobots)

Cobots to roboty, które mogą współpracować z ludźmi w tym samym obszarze pracy. Wyposażone w czujniki bezpieczeństwa, Cobots są programowane do wykonywania precyzyjnych zadań, takich jak pakowanie, sortowanie, etykietowanie czy skanowanie. Mogą pracować w bezpośredniej bliskości pracowników, co pozwala na skuteczną współpracę i wykorzystanie ich umiejętności do zadań wymagających większej precyzji lub siły.

Systemy automatycznego sortowania

Systemy automatycznego sortowania są kluczowe w efektywnym zarządzaniu dużymi ilościami towarów w magazynach logistycznych. Wykorzystują one roboty lub transportery automatyczne, które identyfikują, sortują i kierują produkty do odpowiednich miejsc docelowych. Dzięki temu proces sortowania jest szybki, precyzyjny i niezawodny, eliminując błędy ludzkie i zmniejszając czas realizacji zamówień.

Systemy zarządzania magazynem (WMS)

Systemy zarządzania magazynem są oprogramowaniem, które integruje i optymalizuje wszystkie procesy logistyczne w magazynie. Wykorzystując robotykę i automatyzację, WMS może śledzić stan zapasów, monitorować ruch towarów, zarządzać zamówieniami i planować transport. Dzięki temu zapewnia skuteczne zarządzanie magazynem, minimalizuje błędy i zapewnia bieżącą kontrolę nad operacjami logistycznymi.

Roboty dostawcze (Delivery Robots)

W ostatnich latach pojawiły się także roboty dostawcze, które są wykorzystywane do dostarczania paczek i towarów klientom. Te autonomiczne roboty mogą poruszać się po chodnikach i drogach, dostarczając przesyłki na wskazane adresy. Dzięki temu można zautomatyzować proces dostaw oraz zwiększyć ich szybkość i dokładność. To rozwiązanie jest już testowane w Polsce.

Egzoszkielety

Egzoszkielety są innowacyjną technologią, która znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym również w pracy w magazynach. Wykorzystanie egzoszkieletów może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom. Głównymi zadaniami egzoszkieletu jest wsparcie pracy manualnej. Egzoszkielety mogą być bowiem wykorzystywane do wspomagania siły fizycznej pracowników. Dzięki takim urządzeniom pracownicy są w stanie podnosić i przenosić cięższe przedmioty bez większego wysiłku. To zmniejsza ryzyko wystąpienia urazów i zmęczenie, a tym samym zwiększa efektywność pracy. Należy jednak zauważyć, że egzoszkielety mają swoje ograniczenia i nie trafiły jeszcze do powszechnego zastosowania. Są one nadal rozwijaną i drogą technologią.

W Polsce wśród najbardziej zautomatyzowanych magazynów wyróżnia się:

Amazon Fulfillment Center w Sosnowcu

Centrum Amazon w Sosnowcu jest wyposażone w systemy sortowania, roboty magazynowe AGV oraz automatyczne systemy pakowania. Działa tu zaawansowany system zarządzania magazynem, który umożliwia efektywną obsługę zamówień i szybką dostawę.

Zalando Logistics Center w Gryfinie

Zalando, europejski gigant w dziedzinie mody online, posiada magazyn logistyczny w Gryfinie, który wyróżnia się wysokim poziomem automatyzacji. Wykorzystuje się tam roboty magazynowe AGV, systemy sortowania i transportery automatyczne. Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom, magazyn może obsługiwać duże ilości zamówień w krótkim czasie i zapewnić szybką dostawę klientom.

Coca-Cola HBC Poland w Radzyminie

Coca-Cola HBC Poland posiada magazyn logistyczny w Radzyminie, który jest jednym z najbardziej zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych w Polsce. Wykorzystuje zaawansowane systemy sortowania, roboty magazynowe AGV, a także zintegrowany system zarządzania magazynem. Dzięki temu magazyn może obsługiwać duże ilości produktów i dostarczać je do klientów w efektywny i niezawodny sposób.

Automatyzacja i robotyka w magazynach logistycznych nie oznaczają zastąpienia pracowników, lecz uzupełnienie ich pracy i usprawnienie procesów. Pracownicy pozostają nieodzowni do zarządzania i nadzorowania zaawansowanych systemów, oraz do podejmowania decyzji strategicznych. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami, współpraca między człowiekiem a robotem otwiera drzwi do bardziej efektywnych i konkurencyjnych magazynów logistycznych.