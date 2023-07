Rodzice pozywają TikTok, Instagram i Snapchat

Zgony związane z mediami społecznościowymi

Jak informują zagraniczne media, zarzuty wobec platform społecznościowych obejmują współudział w niektórych tragicznych wydarzeniach. Doniesienia sugerują, że występowały przypadki zgony związane z korzystaniem z tych sieci. Przykładowo, pewna dziewczyna cierpiąca na anoreksję uzyskała dostęp do Instagrama, choć nie miała wymaganego minimalnego wieku. Na tej platformie, kontrolowanej przez algorytm, była bombardowana treściami gloryfikującymi anoreksję, co prawdopodobnie wpłynęło negatywnie na jej zdrowie. Ponadto, pojawił się przypadek, gdzie młody człowiek odebrał sobie życie po przegranym losowaniu online, a dwie inne osoby zginęły w wypadku drogowym, gdzie funkcja Snapchata wyświetlająca osiągniętą prędkość mogła zachęcać do niebezpiecznej jazdy.

Z powodu tych wydarzeń, rodzice młodych ludzi nie są jedynymi, którzy składają pozwy zbiorowe przeciwko tym platformom. Szkoły zostały zachęcone przez kancelarie prawne do dołączenia do tych pozwów, argumentując, że sieci społecznościowe stanowią uciążliwość publiczną, która uzależnia dzieci i podważa dyscyplinę w szkołach, a także przyczynia się do problemów zdrowotnych psychicznych u dzieci.

Aplikacje oferują zbyt małą ochronę

Konkretnym zarzutem wobec sieci społecznościowych jest, że przez zaniedbanie lub celowe projektowanie stron, uzależniają użytkowników, w tym nieletnich, i prezentują potencjalnie niebezpieczne treści.

Jednak koncerny odpowiedzialne za te platformy negują te oskarżenia, twierdząc, że przykładają dużą wagę do ochrony dzieci i młodzieży. Dodatkowo, argumentują, że pozwy są niedopuszczalne, ponieważ amerykańskie prawo zazwyczaj zwalnia operatorów stron internetowych od odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby trzecie.

Pomimo tego, powodowie utrzymują, że architektura sieci społecznościowych i działanie algorytmów mają swoje współodpowiedzialne za problemy, niezależnie od konkretnej treści publikowanej przez użytkowników. Jednak, jak pokazuje ostatnia decyzja Sądu Najwyższego z lutego, gdzie algorytmy Twittera nie zostały uznane za aktywną pomoc w rozpowszechnianiu określonych treści, wydaje się wątpliwe, czy pozwy te zakończą się sukcesem.