Rozliczanie płatności w automatach paliwowych od PolCard from Fiserv

Rozwiązanie jest w pełni zgodne z wytycznymi organizacji Visa i Mastercard, dotyczącymi rozliczania takich transakcji.

- Nasze rozwiązanie do obsługi transakcji w paliwomatach oferowane we współpracy z Almar IT to szybki i wygodny sposób na zatankowanie samochodu, dostępny przez całą dobę i bez kolejek do kasy. Jest to usługa spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa, zarówno dla klienta, który płaci za paliwo, jak i stacji paliw – mówi Krzysztof Polończyk, prezes zarządu Fiserv Polska.

Fiserv Polska pomaga zapewnić prawidłową realizację takich transakcji, które wymagają specjalnego sposobu przetwarzania zgodnie z zaleceniami Visa i Mastercard. Z tego względu takie płatności mogą być obsługiwane jedynie na wybranych terminalach płatniczych dostosowanych do tego typu operacji. Dodatkowo takie urządzenie musi być w pełni zintegrowane z automatem do samodzielnego rozliczania tankowania.

Automatyczna opłata w dystrybutorach paliwa

Rozpoczynając tankowanie w paliwomacie klient ma możliwość zadeklarowania maksymalnej kwoty, za którą chce zatankować pojazd. Tankowanie kończy się po jej osiągnięciu lub na polecenie klienta (np. w momencie maksymalnego zapełnienia zbiornika). Na końcu transakcja jest rozliczona automatycznie, zgodnie z faktycznym zakupem paliwa. W przypadku, gdy na koncie klienta nie ma wystarczającej ilości środków usługa może być wykonana częściowo.

- Już od kilku lat oferujemy stacjom paliw automaty umożliwiające sprzedaż paliwa bez udziału kasjera. Przykładamy dużą wagę, aby cały czas dostosowywać je do zmieniających się oczekiwań klientów. W dobie cyfryzacji możliwość i bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych są ważne jak nigdy wcześniej. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się, by wspólnie z PolCard from Fiserv wdrożyć w naszych urządzeniach bezpieczny proces akceptacji płatności bezgotówkowych, w pełni zgodny z wymaganiami systemów płatniczych – mówi Tomasz Nowicki, dyrektor handlowy w Almar IT.

Całodobowa sprzedaż paliwa

Rozwiązanie przeznaczone jest dla stacji paliw, na których nie jest wymagana obsługa sprzedawcy. Może być również wdrażane tam, gdzie samoobsługowy paliwomat będzie stanowił dodatkowy punkt sprzedaży. Jedne z pierwszych urządzeń wyposażonych w rozwiązanie stanęły już na stacjach paliw Grosar w wybranych miejscowościach Podkarpacia (m.in. w Jasienicy, Cisnej, czy Solinie), i planowane są wdrożenia w kolejnych punktach.

- Całodobowa automatyczna sprzedaż paliwa, bez konieczności zatrudniania obsługi, która musiałaby pracować w nocy, to dla nas bardzo korzystne rozwiązanie. Sprawdza się szczególnie w przypadku stacji, które zlokalizowane są w mniejszych miejscowościach, na uboczu lub tam gdzie zwykle panuje mniejszy ruch. Samoobsługowe dystrybutory paliw mogą również stanowić dodatkowy punkt sprzedaży paliwa na dużych stacjach i usprawnić obsługę klientów poprzez rozładowanie kolejek do kas w godzinach szczytu – mówi Piotr Sarama, wiceprezes firmy Grosar.