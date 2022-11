Rozszerzona rzeczywistość a świąteczne witryny sklepowe

Święta to jeden z najbardziej dochodowych okresów dla sektora detalicznego. Konkurencja z roku na rok rośnie, więc żeby pozostawać w świadomościach klientów, marki muszą wymyślać coraz bardziej innowacyjne sposoby na zwrócenie na siebie uwagi.

Rozszerzona rzeczywistość uratuje święta dla handlu detalicznego?

Aby zwiększyć ruch w sklepie, sprzedawcy muszą przemyśleć swoje doświadczenia i dać konsumentom nowe powody do odwiedzenia i poznania fizycznej lokalizacji.

Firma Niantic proponuje jeden ze sposobów, w jaki detaliści mogą to zrobić, jest rzeczywistość rozszerzona (AR). Rzeczywistość rozszerzona ma charakter doświadczalny, ponieważ czyni użytkowników aktywnymi uczestnikami wirtualnych treści, z którymi się stykają, w otaczającym ich świecie.

Wykorzystując przestrzeń fizyczną, AR odblokowuje cyfrowego bliźniaka lokalizacji, który może być rozszerzony w celu stworzenia nieskończonej liczby ciekawych doświadczeń. Nadaje to nowe znaczenie danej lokalizacji i angażuje konsumentów w interaktywne doświadczenia, które mogą prowadzić do wymiernych rezultatów. Dzięki internetowej rzeczywistości rozszerzonej (WebAR), wszystko to można osiągnąć w przeglądarce, bez konieczności pobierania aplikacji, co sprawia, że jest to niezwykle łatwe i dostępne dla użytkowników.

Jak ożywić sklepowe witryny?

AR umożliwia tworzenie instalacji o większych rozmiarach i z korzystać z rozwiązań niedostępnych w fizycznym świecie. Co roku dziesiątki tysięcy osób odwiedza dom towarowy Harrods, by obejrzeć słynne świąteczne wystawy wzdłuż Brompton Road w Londynie. W ubiegłym roku Harrods współpracował ze studiem Visualise, zajmującym się treściami immersyjnymi, aby nadać wystawom dodatkowy wymiar, zamieniając cztery okna domu towarowego w atrakcje rzeczywistości rozszerzonej.

Zamiast oglądać fizyczną ekspozycję przez okno, klienci otrzymali oklejkę z kodem QR, który musieli zeskanować, aby "stać się świadkami spektaklu". Korzystając ze smartfona, kupujący zobaczyli wirtualną kurtynę, która podniosła się na okno i ukazała zegarową zabawkę-robota z napisem Harrods "H" na piersi. Naturalnej wielkości robot ożył i zaczął mechanicznie tańczyć do Jeziora Łabędziego. W połowie występu postać stała się samoświadoma i zdjęła mechaniczne ograniczenia z nóg, by tańczyć freestyle'owo w oknie, a następnie założyć czapkę Mikołaja i wykonać ostatni ukłon.

To doświadczenie AR wykorzystało technologię Image Target firmy 8th Wall. Przedsiębiorstwo na początku 2022 roku dołączyło do Niantic – globalnego twórcu gier i aplikacji AR.