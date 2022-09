Rozwiązania marketing automation w centrach zarządzanych przez Cushman & Wakefield

Firma Cushman & Wakefield wdrożyła w zarządzanych przez siebie centrach handlowych program „WakeAPP Your Retail”. Inicjatywa to szereg rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach analitycznych, które dostarczają szeregu danych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania nieruchomości. Program został już wprowadzony m.in. w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie.