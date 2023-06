Rusza konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym. PARP przyjmuje wnioski

Ideą przyświecającą konkursowi realizowanemu przez PARP jest wyłonienie i upowszechnienie w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Pod tym sformułowaniem rozumiemy produkty i modele biznesowe nastawione na osiągnięcie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Stopniowe przechodzenie na system gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędnym elementem funkcjonowania przyszłych przedsiębiorstw. Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej w całej gospodarce UE może do 2030 roku potencjalnie zwiększyć PKB UE o dodatkowe 0,5% (ponad 77 mld euro) i stworzyć około 700 tys. nowych miejsc pracy. Z uwagi na to, że firmy produkcyjne w UE wydają średnio około 40% swoich pieniędzy na materiały, argumenty biznesowe przemawiające za przejściem na gospodarkę cyrkularną są oczywiste.

– Efekty środowiskowe, które przekładają się na korzyść ekonomiczną, stają się impulsem do dalszych zmian i wyznaczają kierunki rozwoju gospodarki. Udział w konkursie pozwala pochwalić się swoim produktem i jest szansą na zyskanie wizerunku lidera cyrkularnej transformacji, a to otwiera kolejne szanse biznesowe – przekonuje Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii.

Zgłoszenia można składać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 roku. Autorzy najciekawszych projektów mogą liczyć na nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łączna pula środków to 500 tys. zł.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Laureat GOZ – kto może nim zostać?

Struktura konkursu została podzielona na dwie kategorie – produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegi zamkniętym, i w tej kategorii mogą to być również usługi.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Mamy tutaj na myśli działania polegające m.in na używaniu w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowaniu i odbudowie ekosystemów. Innym elementem jest zwiększanie wydajności procesów produkcji, ograniczanie powstawania odpadów, wykorzystywanie dużych zbiorów danych i automatyzacja. Istotę przechodzenia w stronę GOZ stanowi recykling, ponowne wykorzystanie komponentów i odzyskiwanie surowców. Rozwiązania, o których mowa, obejmują również stosowanie nowych technologii (np. druku 3D), popularyzację pojazdów elektrycznych, autonomicznych czy zamienników surowców nieodnawialnych.

Rozwiązania, które mogą zostać zgłoszone do konkursu, muszą już być obecne na rynku (minimum 6 miesięcy) oraz określać mierzalne efekty w zakresie GOZ. Powinny ponadto być przykładami budowania efektywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poszanowania zasad środowiskowych i społecznych oraz przyczyniać się do zacieśniania partnerstw w celu zrównoważonego wykorzystywania dostępnych zasobów. Zgłaszać można również takie rozwiązania, które wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw i pomagają tworzyć przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

O tym, że do udziału w konkursie może zgłosić się niemal każda firma, która wnikliwie przyjrzy się swojej strukturze pod kątem GOZ, wypowiada się Maja Wasilewska, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym to realne produkty, usługi, technologie czy modele biznesowe, z którymi mamy styczność na co dzień. Może być tak, że mamy rozwiązanie o wysokim potencjale cyrkularnym, którego do tej pory nie definiowaliśmy w taki sposób. Konkurs jest doskonałą okazją, aby rozpoznać i rozpowszechnić ten potencjał. Przyjrzyjmy się naszym rozwiązaniom z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego - mówi ekspertka.