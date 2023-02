Rusza pilotaż e-mobilności od Wolt i Port 

Platforma Wolt, specjalizująca się w szybkich dostawach, poszukuje rozwiązań, które poprawiając komfort pracy kurierów, gwarantują błyskawiczną realizację zamówień, zachowując przy tym standardy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju. W lutym firma wykonała kolejny krok w tym kierunku i uruchomiła program pilotażowy z pionierskim start upem z segmentu e-mobility – Port.

Firma oferuje tzw. e-hubs – floty lekkich pojazdów elektrycznych, które są zamykane i ładowane w dedykowanych portach, zainstalowanych na śródmiejskich parkingach zarządzanych przez APCOA Parking Polska. Pojazdy są dostępne w ramach subskrypcji, w pakiecie e-mobilności, który obejmuje parking, ładowanie, serwis oraz oprogramowanie.

Technologie dostarczane w ramach e-hubów

Dzięki temu kurier może odblokować pojazd elektryczny za pomocą aplikacji, wykorzystać go do realizacji dostaw i zwrócić po zakończeniu pracy. Pierwszy w Polsce e-hub znajduje się na parkingu APCOA przy warszawskiej stacji metra Centrum i pozwala kurierom na objęcie zasięgiem ruchliwego obszaru centrum Warszawy, bez względu na dzielnicę zamieszkania. Pojazdy Port na jednym ładowaniu mogą pokonać nawet 100 km.

- Poszukiwanie nowych możliwości, usprawniających działalność kurierów, którzy z nami współpracują, ma dla nas strategiczne znaczenie, ponieważ to ważny element budowania naszej przewagi konkurencyjnej. Przede wszystkim to czynnik, który umożliwia kurierom osiąganie wyższych zarobków. Dzięki temu, że mają oni dostęp do sprawnych, nowoczesnych, pojazdów, mogą realizować więcej zamówień. Tym samym wszyscy są beneficjentami tego rozwiązania – kurierzy więcej zarabiają, konsumenci otrzymują swoje zamówienia na czas, a my umacniamy swoją pozycję na rynku – mówi Agata Polityło General Manager w Wolt Polska. - Równie ważnym jest dla nas fakt, że udostępniając pojazdy elektryczne i zmniejszając nasz ślad węglowy, realizujemy przyjętą przez nas strategię zrównoważonego rozwoju, czyniąc miasta miejscami bardziej przyjaznymi do życia” – dodaje.

- Naszym celem jest pomaganie sektorowi dostaw ostatniej mili zarówno w ograniczaniu emisji, jak i zwiększaniu wydajności operacyjnej dzięki naszej unikalnej technologii dostarczanej w ramach e-hubów. Nasze pierwsze wdrożenia udowodniły, że możemy wnieść znaczną wartość dodaną dla firm kurierskich, kurierów i operatorów parkingowych, oferując pierwszy w branży pełny pakiet e-mobilności w modelu subskrypcyjnym, który obejmuje nie tylko pojazdy, ale także dedykowane oprogramowanie, naprawy, przestrzeń parkingową i infrastrukturę ładowania – komentuje Kamil Suda, założyciel i CEO Port. - Wprowadzamy nasz system w Warszawie po udanych wdrożeniach w Londynie i Barcelonie i planujemy wkrótce rozszerzyć go na inne europejskie miasta - zaznacza.