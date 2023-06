Rusza przedpremierowa sprzedaż Unitra. Na jakie korzyści można liczyć?

Klienci, którzy do 29 czerwca do godz.18:00 zapisali się do subskrypcji newslettera Unitry, mogą skorzystać z przedpremierowej przedsprzedaży. Dla pozostałych klientów przedsprzedaż potrwa od 7.07.2023 do 31.08.2023 lub do wyczerpania zapasów.

Co otrzyma każdy produkt Unitry zakupiony przedpremierowo?

Unikatowy numer seryjny zgodny z kolejnością zakupu;