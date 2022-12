Ruszył Alior Pay - odroczone płatności i raty we wszystkich sklepach

- W czwartek ruszyliśmy z Alior Payem, czyli z odroczonymi płatnościami. Na razie jest to rozwiązanie skierowane do wybranych klientów. W przyszłym roku planujemy szersze udostępnienie tego rozwiązania. Będziemy to sukcesywnie udostępniać najpierw kolejnym grupom klientów, a potem także osobom, które nie są klientami Alior Banku - powiedział PAP prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Model odroczonych płatności w sklepach internetowych i stacjonarnych

Zwrócił uwagę, że odroczone płatności są stosowane zwykle w przypadku zakupów w internecie, tymczasem propozycja Aliora jest szersza.

- Alior Bank jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce zaproponował model odroczonych płatności, który może być stosowany zarówno w sklepach internetowych, jak i w sklepach stacjonarnych. To bardzo wygodne dla klienta. Jeśli w sklepie stacjonarnym zdecydujemy się na zakup dwóch rzeczy, bo nie będziemy pewni, np. która z nich będzie lepiej pasowała do wystroju wnętrza naszego mieszkania, to taką płatność możemy odroczyć. W domu będziemy mieli czas na decyzję, którą rzecz zostawić, a którą zwrócić. Komfort polega na tym, że mamy 30 dni na decyzję, bo dopiero po takim czasie zapłacimy za transakcję - wyjaśnia Grzegorz Olszewski.

Alior Pay - opóźnienie płatności z rozłożeniem ich na raty

Alior Pay nie tylko umożliwia opóźnienie płatności za kupowanie rzeczy.

- Po okresie odroczenia można zapłacić, ale można także dokonać rozłożenia płatności na raty. Decyzji nie trzeba podejmować w sklepie, ale dopiero w domu, po analizie aktualnych i planowanych wydatków. Wtedy wskazujemy transakcje, za które chcemy zapłacić później. Alior Pay to bardzo elastyczna forma dokonywania płatności - komentuje prezes Alior Banku.

