Ruszył marketplace do handlu fotowoltaiką i zieloną energią

Format platformy www.solaraide.pl, z powodzeniem działający na rynku litewskim, w Polsce poszerzono o obrót zieloną energią. SolarAide i reo.pl oferują klientom nie tylko zakup instalacji fotowoltaicznej, lecz także możliwość sprzedaży nadwyżek prądu na rynku i uzyskanie dodatkowego dochodu.

Hub skupiający użytkowników OZE

- Chcemy, aby energia odnawialna stała się powszechna. By dostęp do niej był prostszy i przyjazny, a warunki współpracy zainteresowanych stron klarowne. Jako partner strategiczny SolarAide, wprowadzamy na polski rynek innowacyjne rozwiązanie, które zarówno konsumentom, jak i odbiorcom biznesowym, umożliwia szybką i jasną kalkulację – mówi Grzegorz Tomasik, członek zarządu reo.pl. - Dostępny na portalu kalkulator pozwala na obliczenie potencjału fotowoltaicznego na podstawie aktualnego zużycia energii elektrycznej, ilości godzin nasłonecznienia w danej lokalizacji, parametrów technicznych dachu czy wielkości działki. Zaangażowanie w rozwój tej platformy na polskim rynku to dla nas naturalny krok: promujemy energię ze źródeł odnawialnych i chcemy, by była jak najbardziej dostępna – dodaje.

Grzegorz Tomasik, członek zarządu reo.pl (fot. mat. pras.)

Współpraca z reo.pl jako partnerem strategicznym projektu daje SolarAide możliwości mocne wejścia na polski rynek i stabilnego na nim funkcjonowania.

- Platforma jest unikalnym hubem skupiającym użytkowników, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć przygodę z fotowoltaiką, a także instalatorów. Dzięki przejrzystej formie dajemy konsumentom narzędzia i wiedzę, aby odnawialne źródła energii stały się częścią ich codzienności. W przyszłości planujemy rozszerzyć usługi oferowane na platformie, które pozwolą nie tylko nabyć instalację fotowoltaiczną, ale także uzyskać wszystkie niezbędne usługi potrzebne podczas korzystania z niej, aby zwiększyć żywotność instalacji i przychody uzyskiwane przez klienta – komentuje Jokūbas Viduto, CEO & Founder SolarAide.

Co daje platforma?

Jednym z ważnych elementów serwisu jest interaktywna, intuicyjna ankieta, po wypełnieniu której użytkownicy otrzymują pakiet spersonalizowanych informacji i kalkulacji. Dane zawierają m.in. proponowaną moc na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, przewidywane oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, koszty inwestycji, czas zwrotu, maksymalną możliwą moc, zwrot z inwestycji w przypadku optymalizacji mocy instalacji pod kątem obrotu energią elektryczną.

Informacje prezentowane są w przejrzysty sposób, aby pomóc użytkownikom w łatwym podjęciu decyzji. Prezentowane oferty można sortować, porównywać i filtrować w oparciu o instalatora, ocenę instalatora, producentów sprzętu oraz cenę.