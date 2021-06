Ruszył pierwszy Żappka Store - bez kas, bez obsługi!

Żappka Store na Międzynarodowych Targach Poznańskich; fot. materiały prasowe

Od 14 czerwca br. klienci mogą zrobić zakupy w kilka sekund w pierwszym Żappka Store otwartym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Żappka Store jest połączony z aplikacją żappka i nie ma w nim ani kas, ani obsługi.

Placówka jest dostępna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu klienci mogą korzystać z niego o dowolnej porze dnia czy nocy. Żappka Store wykorzystuje technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi.

– Grupa Żabka rozwija koncepty w obszarze modern convenience, które odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów. Oczekują oni wygodnych, szybkich rozwiązań, łączących świat cyfrowy z ich otoczeniem. Żappka Store precyzyjnie się w ten trend wpisuje. Razem z aplikacją żappka, z której korzysta już 5 mln użytkowników, współtworzy ekosystem cyfrowych rozwiązań ułatwiających życie naszym klientom – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka Polska.

Nowy koncept dla nietypowych lokalizacji

Żappka Store to format opracowany z myślą o lokalizacjach, w których nie ma możliwości otwarcia standardowego sklepu Żabka. Koncept jest oparty na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu.

– Żappka Store to połączenie światów offline oraz online, budujące nowe doświadczenie zakupowe dla klientów, którzy nawet w kilka sekund mogą zrobić szybkie zakupy, wybierając produkt i po prostu wyjść bez konieczności dokonywania płatności na miejscu. Nie muszą zastanawiać się nad tym czy mają gotówkę lub kartę płatniczą, czy będą stać w kolejce, albo gdzie zrobią zakupy, bo jest 5 rano. To nowa wartość na rynku i uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty – mówi Tomasz Blicharski, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Koncept powstał w laboratorium technologicznym Grupy Żabka, w ramach którego tworzone są, testowane, a następnie wdrażane nowe rozwiązania cyfrowe. Jako pierwsi innowacyjną technologię Żappka Store mogli przetestować pracownicy oraz współpracownicy sieci Żabka. Teraz czas na klientów, dzięki którym będzie on nadal doskonalony i rozwijany.

Jak to działa?

Zakupy w Żappka Store są bardzo proste. Wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i… wyjść.