Rynek nośników AI w płatnościach rośnie. Czy będziemy płacić chipami?

Wielkość globalnego rynku nośników AI, służących do transakcji finansowych, została wyceniona przez Grand View Research na około 10,35 mld USD w 2020 roku. Fot. Shutterstock

Spośród wszystkich płatności zbliżeniowych w Polsce w 2020 roku, 2 proc. stanowiły te zrealizowane za pośrednictwem nośników AI (takich jak smartwatche, słuchawki, biżuteria, a także chipy), w tym przede wszystkim smartwatchy i opasek fitness. Kilkudziesięciu konsumentów w Polsce płaci chipami.

Eksperci Knowledge Based Value Research są przekonani, że wielkość globalnego rynku urządzeń do noszenia AI wyniesie 38,3 mld USD jeszcze przed 2025 r.

Z chipa płatniczego Walletmor, zgodnie z informacjami podanymi przez firmę, korzystają już Niemcy, Holendrzy, Skandynawowie i kilkudziesięciu Polaków.

Oponenci twierdzą, że to kolejny instrument rosnącej inwigilacji i manipulacji naszymi decyzjami

Wielkość globalnego rynku nośników AI, służących do transakcji finansowych, została wyceniona przez Grand View Research na około 10,35 mld USD w 2020 roku.

Przeczytaj także: LVMH i Google Cloud nawiązują partnerstwo w zakresie AI i chmury obliczeniowej

AI Wearables sa coraz bardziej istotne w sferze medycznej, dzięki swojej nieograniczonej zdolności do dostarczania nowych korzyści, zdecydowanie wykraczają poza nią. Dotyczy to zarówno powszechnych urządzeń nieinwazyjnych (smartwatche, słuchawki czy biżuteria), jak i inwazyjnych (chipy), które coraz częściej spotykamy na rynku. Eksperci Knowledge Based Value Research są przekonani, że wielkość globalnego rynku urządzeń do noszenia AI, wyniesie 38,3 mld USD jeszcze przed 2025 r.

- To niewątpliwie efekt potencjału, jaki w sobie kryją tego typu urządzenia i wysokiego poziomu ich akceptacji społecznej. Przestaliśmy je traktować jako atrakcyjny gadżet, widząc w nim spore wsparcie w realizacji codziennych aktywności. Nie dziwi zatem ich wykorzystanie w sektorze płatności. Wielkość globalnego rynku tego typu urządzeń Grand View Research wyceniło w zeszłym roku na około 10,35 mld USD, zapowiadając jednocześnie jego znaczny wzrost w kolejnych latach. Będzie temu niewątpliwie sprzyjał rozwój płatności bezgotówkowych, które jeszcze zyskały na znaczeniu w wyniku pandemii. Liczy się przede wszystkim szybkość i wygoda stosowanych rozwiązań – mówi Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania prowadzone w 2019 roku przez Mastercard wskazały, że Polska była na piątym miejscu wśród państw europejskich w tym zakresie. Zaś według najnowszych danych spośród wszystkich płatności realizowanych w Polsce zbliżeniowo w 2020 roku, 2% stanowiły te zrealizowane za pośrednictwem wearables, w tym przede wszystkim smartwatchy i opasek fitness.