Rynek usług chmurowych w Polsce wart 3 mld zł

Zainteresowanie usługami chmurowymi stale rośnie, a boom inwestycyjny na rynku data center jest widoczny już od kilku lat.

Od początku 2017 r. europejski rynek chmury publicznej wzrósł prawie czterokrotnie, osiągając wartość 7,3 mld euro (8,8 mld dol.) w II kw. 2021 r. - pokazują badania Synergy Research Group. Branża będzie się powiększać, a to wszystko za sprawą firm, których rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie i zabezpieczanie danych będzie ten rynek napędzać.

Rynek chmurowy wciąż w górę

Według raportu Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022 Chmura i nowe technologie” obecnie aż 93 proc. badanych firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a rozwiązania chmurowe stanowią istotny element tej strategii. Ponadto, 30 proc. firm deklaruje, że zdecydowana większość ich procesów biznesowych została poddana cyfryzacji i automatyzacji, a kolejne 39 proc. organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku.

Wyasygnowane zasoby finansowe firm przeznaczane na infrastrukturę, centra danych, szkolenia, promocję, wsparcie partnerów i stworzenie całego ekosystemu rozwoju chmury przekładają się na ogromny postęp w adopcji chmury, można więc powiedzieć, że to potrzeby przedsiębiorców napędzają rynek, który w ciągu 6-7 lat osiągnie wartość 10 mld zł – prognozuje PMR.

Chmura = cyberbezpieczeństwo

Rosnące potrzeby firm związane z czynnikami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak pandemia czy konflikty międzynarodowe, kształtują i będą kształtować biznes IT w Polsce i na świecie. Wśród ważnych czynników należy także wymienić rosnące zapotrzebowanie na odpowiednie zabezpieczenie danych. Firmy zdają sobie sprawę z tego, że zagrożenia związane z atakami hakerskimi mogą stanowić potencjalny hamulec wzrostu firmy - we wspomnianym badaniu tego zdania jest aż 62 proc. ankietowanych. Ponadto 69 proc. firm w Polsce odnotowało w 2021 r. przynajmniej jeden cyberatak - wynika z badania KPMG, a to wzrost o 5 proc. w porównaniu do 2020 roku. Do tego ponad dwukrotnie wzrosła liczba firm, które zaobserwowały 30 i więcej incydentów bezpieczeństwa.

- Widoczną tendencją, jaką zauważamy w 2022 roku jest to, że firmy coraz częściej widzą potrzebę inwestycji w ochronę przed atakami i rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem. Trend ten jest zauważalny niezależnie od reprezentowanej branży czy wielkości biznesu, zarówno w sektorze większych firm jak i MŚP. Jest to kolejny aspekt, który determinuje rosnącą popularność chmury, ponieważ daje ona nieporównywalnie większe możliwości zabezpieczenia danych bez konieczności dokonywania znacznych inwestycji w dodatkowy sprzęt czy oprogramowanie. Dążenie do wyższej elastyczności biznesowej oraz potrzeba nowych strategii ochrony przed cyberzagrożeniami, będą obecnie kształtowały rynek usług chmurowych – mówi prezes Polcom Marcin Gwóźdź.

W związku z tym firmy często decydują się na skorzystanie z outsourcingu. Aż 57 proc. respondentów planuje wdrażać rozwiązania chmurowe właśnie po to, by podnieść bezpieczeństwo infrastruktury i zapewnić ciągłość działania swojego biznesu. Firmy – także te z sektora MŚP - z uwagi na wspomniane kwestie coraz częściej korzystają z takich usług jak Security as a Service.

Dług technologiczny a konkurencyjność

Firmy, jako hamulec dla rozwoju wskazują również rosnący dług technologiczny. Potrzeba przewagi rynkowej i konieczność redukowania długu technologicznego to kolejny aspekt, który stoi za tak silnym rozwojem rynku chmurowego w Polsce. 67 proc. badanych uważa, że chmura obliczeniowa będzie lub już jest głównym motorem zmian technologicznych IT.

Z danych Polcom i Intel wynika, że najważniejszym powodem za wyborem chmury jest większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT w zależności od aktualnych potrzeb biznesu – odpowiedziało tak aż 83 proc. ankietowanych. Chmura będzie zyskiwać na znaczeniu, bowiem działy IT muszą szybciej udostępniać zasoby infrastruktury, aby skracać czas wprowadzania produktów na rynek (77 proc. odpowiedzi). Kolejne 63 proc. ankietowanych menedżerów uważa, że dzięki chmurze nastąpi przyspieszenie realizacji projektów. 62 proc. respondentów jest zdania, że przełoży się to na możliwość szybszego spełniania potrzeb biznesowych firmy i potrzeb użytkowników (user experience).