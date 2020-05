Rzecznik MŚP proponuje zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych

w obecnej sytuacji epidemicznej przywrócona być powinna możliwość skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących, fot. PTWP

Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych. Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym do Ministra Finansów, w obecnej sytuacji epidemicznej przywrócona być powinna możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii lub elektronicznym zapisem kopii (tzw. „kasy starego typu”).

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej resortu finansów w dniu 19 maja 2020 r., aktualnie trwają prace nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy, którzy dokonują po 30 kwietnia 2019 r. zakupu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, nie mogą ubiegać się o ulgę z tytułu zakupu tych kas.

W ocenie Rzecznika MŚP, wraz z przesunięciem terminów umożliwiających prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas starego typu powinno nastąpić przywrócenie możliwości częściowej refundacji zakupu takich kas. Obecnie istniejąca sytuacja związana z wystąpieniem stanu epidemii, pociągająca za sobą istotne problemy dla gospodarki i przedsiębiorców, w pełni uzasadnia ten postulat.

Pismem z dnia 25 maja 2020 r. Rzecznik MŚP zawnioskował do Ministra Finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do stworzenia możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup kas rejestrujących starego typu do dnia, kiedy zgodnie z przepisami dopuszczalny jest zakup tego rodzaju kasy.