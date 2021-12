Sainsbury's uruchomił autonomiczny sklep

Pierwszy bezkasowy sklep brytyjskiego sprzedawcy nosi nazwę SmartShop Pick & Go i znajduje się w Holborn Circus w zachodnim Londynie. Podobne sklepy - Amazon Fresh i Tesco GetGo - działaja już w pobliżu.

Formuła SmartShop Pick & Go opiera się na technologii Amazona. Aby wejść do supermarketu, klienci muszą zeskanować kod QR za pomocą aplikacji SmartShop, który musi być powiązany z kartą debetową lub kredytową. Czujniki kamer wykrywają, co klienci wkładają do swoich toreb, a płatność odbywa się automatycznie, gdy opuszczają sklep.

Sklep miejski dla zapracowanych

W nowym sklepie Sainsbury's koncentruje się przede wszystkim na oferowaniu żywności i napojów „na wynos” pracownikom. Wprowadzenie na rynek tego formatu jest pokłosiem sukcesu istniejącego systemu SmartShop, w którym klienci sami skanują produkty za pomocą telefonów lub aplikacji. SmartShop wzrósł w zeszłym roku o 173% i jest już dostępny w 1400 sklepach sieci supermarketów.