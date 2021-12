Salon Black Red White z zieloną energią od AVIA Solar

Współpraca obu firm obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,28 kWp, składającej się ze 112 modułów PV o łącznej powierzchni 237,25 m2, a także kompleksową obsługę posprzedażową. Za realizację projektu odpowiada AVIA Solar, czyli marka pod którą Grupa Unimot rozwija segment fotowoltaiki.

– Współpraca z firmą Black Red White to dla nas duże wyróżnienie. Cieszymy się, że tak silna i znana marka zaufała właśnie nam i liczymy, że to początek długofalowej współpracy – mówi Piotr Laskowski, prezes zarządu Unimot Energia i Gaz. – W Grupie Unimot mocno wierzymy w przyszłość zielonej energii i wiemy, że instalacja paneli fotowoltaicznych to nie tylko wymierne oszczędności jakie zyskuje firma, lecz także odpowiedzialność społeczna i aktywny udział w procesie transformacji energetycznej – dodaje Laskowski.

- Spółka Black Red White oprócz faktu, że jest największym producentem mebli w Polsce, stara się również promować świadomość ekologiczną wśród klientów i kontrahentów. Decyzja o budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach sieci salonów firmowych została podjęta, jako pierwszy etap wdrażania projektów „zielonej energii". Kolejnym etapem będzie budowa dużych instalacji fotowoltaicznych znacznie zwiększających udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Wybór firmy AVIA Solar na dostawcę i wykonawcę instalacji fotowoltaicznej został poprzedzony analizą wcześniej wykonanych projektów z branży fotowoltaicznej dla innych klientów przez tę spółkę. Współpraca z AVIA Solar przebiegała bardzo dobrze na wszystkich etapach inwestycji, od złożenia oferty poprzez podpisanie umowy i wykonanie realizacji. Zastosowane komponenty pochodzą od największych światowych dostawców, co gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę instalacji. Efekt budowy instalacji fotowoltaicznej oprócz wymiernych oszczędności kosztów energii elektrycznej, to również odpowiedzialność za środowisko w postaci ograniczenia emisji CO2 do atmosfery – mówi Andrzej Czerniak, kierownik ds. administracyjno-technicznych Black Red White.

Niższe rachunki za prąd

Instalacje o podobnej mocy, jak ta zrealizowana dla Black Red White, pozwalają przedsiębiorcom na obniżenie rachunków za energię elektryczną nawet do 85 proc., a zysk już po pierwszym roku produkcji energii ze słońca może sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przewidywany okres zwrotu z inwestycji w PV wynosi 6 lat.

Montaż instalacji na dachu salonu firmowego Black Red White w Gdańsku odbył się w listopadzie 2021 r.