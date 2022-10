Samonaprawiające się pudełka - jaka będzie przyszłość kartonów?

– Opakowania, które same się naprawiają, by móc trafić do użytku po raz kolejny, to oczywiście futurystyczna koncepcja, ale możliwość ich ponownego wykorzystania jest już teraz powszechnie stosowana. Dziś stosujemy zasady obiegu zamkniętego, aby wyeliminować odpady i nawet 25-krotnie poddawać recyklingowi używane do produkcji opakowań włókna. Gospodarka cyrkularna, w której materiały pozostają w użyciu znacznie dłużej, jest bliżej niż myślimy – komentuje Renata Siudak, członek zarządu DS Smith Polska.

Eksperci DS Smith przewidują, że kolejnym kierunkiem rozwoju opakowania, poza możliwościami samonaprawy, będzie samoregulacja paczek, czyli automatyczne dostosowanie ich wielkości do pakowanego przedmiotu, a także opakowania w sprayu.

– Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie DS Smith, do polskich konsumentów, oprócz zamówionych online produktów, ze względu na zbyt duże opakowania, dostarczanych jest ponad 40 milionów m3 powietrza. To tak jakby Polacy zapłacili za wysłanie powietrza zgromadzonego w 13,5 tysiącach basenów olimpijskich. Pakowanie przesyłek w źle dopasowane pudełka generuje także rocznie ponad 42 tys. ton zbędnego CO2. Co trzeci polski klient e-commerce (29 proc.), który odebrał przesyłkę, w której było zbyt dużo pustej przestrzeni wokół zapakowanego produktu, odczuwa negatywne emocje w stosunku do marki, której produkt kupił. Wierzymy, że dzięki rozwojowi technologii już niedługo zobaczymy inteligentne opakowania, które samoczynnie będą dopasowywać swój rozmiar do zawartości i oprócz ochrony zapakowanego produktu będą także używane z myślą o ochronie środowiska – mówi Renata Siudak.

Opakowań, które ulegają samonaprawie, jeszcze nie ma, tych w sprayu również nie, ale patrząc w przyszłość, konsumenci oraz firmy będą poszukiwać kolejnych innowacji, które pomogą im korzystać z materiałów w sposób jak najbardziej optymalny i przyjazny dla środowiska, odpowiadając jednocześnie na bieżące potrzeby ludzkości. DS Smith prowadzi prace nad spełnieniem tych oczekiwań.