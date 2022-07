SAP i Coop - jakie efekty współpracy?

Logistyka dostaw towarów ma kluczowe znaczenie dla każdej sieci supermarketów. Nie inaczej jest w przypadku szwajcarskiej grupy Coop. Gromadzenie nadmiernych zapasów powoduje generowanie szkodliwych dla środowiska odpadów, a braki w zatowarowaniu sklepów z kolei negatywnie odbijają się na doświadczeniu konsumentów. Aby usprawnić prognozowanie i zrealizować wizję "zero waste", firma Coop zintegrowała inteligentne technologie z aplikacją SAP Promotion Management oraz innymi rozwiązaniami SAP for Retail opartymi na platformie SAP HANA.

Grupa Coop o 60% zredukowała czas potrzebny na logistykę i planowanie zatowarowania

Grupa Coop, posiadająca ponad 2 400 sklepów, jest jedną z największych sieci supermarketów w Europie. Jest to spółdzielnia, która również produkuje produkty spożywcze i dostarcza je do restauracji, hoteli i kawiarni w całej Europie. Ponieważ firma jest zaangażowana w promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych, chciała ograniczyć ilość odpadów z powodu gromadzenia nadmiernych zapasów.

Dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii SAP, grupa Coop o 60% zredukowała czas potrzebny na logistykę i planowanie zatowarowania swoich sklepów oraz znacząco zmniejszyła ilość generowanych odpadów. Ważną częścią systemu wdrożonego w sieci jest system sztucznej inteligencji, który analizuje codzienne dane sprzedażowe i pomaga odpowiednio zaplanować dostawy.



- Dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii do procesów planowania promocji i zatowarowania możemy zmniejszyć ilość nadmiarowych stanów magazynowych, zminimalizować ilość generowanych odpadów i zaoferować klientom towary, których rzeczywiście potrzebują w każdej placówce/ w każdym punkcie sprzedaży. Nasze zespoły w sklepach podejmowały rocznie około 20 milionów indywidualnych decyzji dotyczących zatowarowania, ale dzięki nowemu rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji, liczba ta została zredukowana do zaledwie ośmiu milionów. Pracownicy zyskują ogromną ilość czasu na kontakty z klientami – mówi Heiner Hanser, Head of Master Data Management and Marketing Processes w Coop Group.

Dzięki rozwiązaniu SAP opartemu na sztucznej inteligencji, towary są teraz dystrybuowane w sposób inteligentny, w oparciu o zmienne zapotrzebowanie każdego sklepu, a nie na podstawie sztywnego wzoru. Wykorzystanie uczenia maszynowego oraz modeli predykcyjnych dostosowanych do specyfiki handlu detalicznego wspiera działalność firmy Coop, która w dużym stopniu opiera się na promocjach we wszystkich kategoriach produktów. Większa dokładność prognoz oznacza, że drastycznie zredukowano nadmierne zapasy, co pomogło firmie Coop zmniejszyć ilość odpadów, poprawić zrównoważony charakter zarządzania logistyką oraz potwierdzić, że marka działa w sposób etyczny i zrównoważony środowiskowo.

Ograniczenie nadmiernych zapasów oznacza również, że mniej kapitału jest wiązane w nadwyżki magazynowe, a towary krócej czekają na półkach. Dzięki temu, klienci mogą cieszyć się świeżymi produktami o lepszej jakości. Jednocześnie, zapewnienie wystarczającej ilości produktów, aby zaspokoić popyt, prowadzi do zwiększenia sprzedaży i zmniejszenia liczby rozczarowanych klientów.