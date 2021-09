SAS Institute: Bez danych i analityki firmy są ślepe

- Handel i e-commerce bardzo dobrze sobie poradziły w pandemii, teraz jest czas na to, aby przedsiębiorstwa poukładały swoje procesy wewnętrzne. Wcześniej nie było na to czasu, bo trzeba było po prostu prowadzić biznes. Bez danych, bez analityki firmy są ślepe - mówił Piotr Frankowski, director, SAS Institute, podczas debaty „Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Dane są fundamentem każdej decyzji biznesowej. Czasami podejmujemy decyzje błyskawiczne, kiedy dane nie zdążą nam jeszcze dać informacji, co powinniśmy zrobić. To decyzje intuicyjne, od tego nie da się uciec, jednak coraz częściej i więcej decyzji w tak dynamicznie zmieniającej się branży jak retail będzie podejmowanych w oparciu o analitykę. Sytuacja pandemiczna spowodowała ogromną złożoność procesów. Pojawiła się nieprzewidywalność, bo wszelkiego rodzaju analizy historyczne nie były adekwatne do sytuacji. To ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Te, które mają dobrze poukładane informacje, zbierają sygnały z całej organizacji. W wielu firmach dane są jednak porozrzucane. Mamy dane, na których się opieramy w logistyce, dane klienckie w programach lojalnościowych, dane handlowe wokół kategorii zakupowych. Firmy które widziały cały łańcuch wartości podejmowały dużo lepszej jakości decyzje i wygrywały - wyjaśnił Piotr Frankowski.

Zielone zakupy

Silnym trendem w e-handlu jest dzisiaj drugi obieg, a technologia jest w stanie służyć zrównoważonemu rozwojowi. Zdaniem przedstawiciela SAS jest to także tendencja, która niesie pewne zagrożenia. - Tutaj często prawdziwym driverem zakupowym jest wciąż cena, a jeszcze nie ekoświadomość konsumentów. Korzystna cena skłania do większych zakupów. Wspieramy więc konsumpcjonizm, wraz z ilością dostaw rośnie ślad węglowy. Podobnie jest w przypadku modeli subskrypcyjnych, gdzie darmowa dostawa i jej szybkość będące głównymi benefitami tego typu programów zachęcają klienta do częstszego kupowania, a co za tym idzie wpływają na wzrost liczby dostaw często pojedynczych produktów. Kolejnym ciekawym aspektem jest kwestia kanałów, trudno jest oddzielić online od offline’u, bowiem coraz częściej jako klienci działamy i kupujemy w „phygitalu”, np. korzystając ze smartfona w trakcie zakupów w punkcie sprzedaży. Z perspektywy organizacji pojawiają się w takiej sytuacji kolejne problemy, bo są takie przedsiębiorstwa, które w omnichannelu funkcjonują w różnych modelach pricingowych i marżowych, gdzie np. taniej jest w internecie. To rodzi trudności w zarządzaniu omnikanałowością klienta. Należy pamiętać, że nie zawsze to, co proklienckie wpisuje się w strategię firmy, trzeba to wypośrodkować – dodaje ekspert.