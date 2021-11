SAS Institute: Jak zadowolić klienta, gdy łańcuch dostaw się rwie?

Stłumiony popyt daje o sobie znać w 2021 roku

Zdaniem ekspertów SAS Institute detaliści powinni się przygotować na duży popyt, niski poziom zapasów i brak niektórych towarów na światowych rynkach. Oznacza to, że sprzedawcom trudno będzie uzyskać zapasy na pożądanym poziomie. Handel musi zatem postawić na podstawową ofertę, a oferowanie najnowszych gadżetów zostawić na lepsze czasy.

W ocenie analityków SAS na całym świecie biznes mierzy się z niedoborem rąk do pracy - od magazynierów i pracowników sklepów aż po kierowców ciężarówek. Dlatego sklepy powinny starać się przygotować konsumentów na konieczność dłuższego czasu realizacji zamówień.

- Pracownicy niektórych firm działających na rynku handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych nie wrócili jeszcze do biur. Jeśli firmom nie udało się zakończyć procesu cyfrowej transformacji, ich systemy nie mają możliwości efektywnego działania. W konsekwencji doprowadzi to do kolejnych opóźnień w łańcuchu dostaw - mówi Anna Walkiewicz, Head of Sales w SAS Polska i dodaje, że dostawy na etapie ostatniej mili również są problematyczne, zatem umiejętność wyczucia zapotrzebowania na usługę wysyłki będzie kluczowa.

Efektywne planowanie popytu wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. - Wcześniej planiści opracowywali strategię na okres od jednego do trzech miesięcy. Teraz pracują w odstępach 14-dniowych i opierają się na analityce, aby móc szybciej podejmować decyzje – komentuje Anna Walkiewicz. Detaliści, aby zadowolić konsumentów w trudnych czasach pandemii, dzielą się danymi i planami ze swoimi dostawcami. Tak działają m.in. Levi’s, Walmart, Nestle czy Kellogg’s.

Eksperci SAS podkreślają, że aby detalista osiągnął sukces w dzisiejszych czasach, musi być elastyczny i potrafić odczytywać sygnały popytu - te umiejętności pozwolą mu omijać przestoje w łańcuchu dostaw.

Ceny transportu a zakłócenia łańcucha dostaw