Segro Park Łódź udostępnia coraz więcej powierzchni magazynowo-produkcyjnej

Rozbudowa budynku zakłada m.in. przygotowanie 20% miejsc parkingowych pod możliwość ładowania pojazdów elektrycznych. Docelowa wielkość obiektu to 18 000 mkw. AQ Wiring Systems planuje zwiększenie zatrudnienia w rozbudowanej powierzchni nawet do 400 osób.

W dotychczas wynajmowanej powierzchni w Segro Park Łódź, firma AQ Wiring Systems działa od 2019 roku. Pracuje w niej tysiąc osób, które korzystają z części magazynowo-produkcyjnej i biur wyposażonych w nowoczesny system rezerwacyjny.

– Rozbudowa to kolejny, ważny krok podczas naszej wieloletniej współpracy z Segro. W 2019 roku zrealizowany został szyty na miarę obiekt, dzięki któremu zwiększyliśmy przestrzeń operacyjną o ponad 9 600 mkw. Teraz, dzięki kolejnej umowie zyskamy dodatkowe 5 700 mkw., co da nam możliwość zwiększenia produkcji, realizacji większej ilości zamówień oraz zatrudnienia – mówi Mariusz Kopeć, dyrektor zarządzający, AQ Wiring Systems. – Park Segro jest doskonale zlokalizowany, dlatego idealnie pasuje do naszego modelu działania i od lat jest filarem logistyki eksportu AQ Wiring Systems - dodaje.

Segro Park Łódź

– Gratulujemy firmie AQ Wiring Systems tempa rozwoju i dziękujemy za zaufanie – komentuje Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny Segro. – Fakt, że klient zdecydował się nie tylko na przedłużenie dotychczasowej umowy, ale również na rozbudowę, jest dla nas najlepszym świadectwem wzorowej współpracy - dodaje.

- Zawsze dbamy o to, by rozwiązania wypracowywane wspólnie z klientem jak najlepiej odpowiadały profilowi ich działalności. W przypadku AQ Wiring Systems w istniejącej powierzchni były to m.in. dedykowana, chłodzona hala produkcyjna i dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych – komentuje Bartosz Michalski, Dyrektor Technical Development, Segro.

Segro Park Łódź zlokalizowany jest we wschodniej części Łodzi, zaledwie 10 km od centrum miasta. Jego mocnym atutem jest strategiczna lokalizacja w pobliżu węzła „Łódź Wschód” autostrady A1 (Gdańsk-Cieszyn) oraz A2 (Warszawa-Poznań-Berlin). 15 km od parku znajduje się również Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Całkowita powierzchnia parku wynosi 37 750 mkw. Przestrzeń magazynowa w nowoczesnym kompleksie logistycznym Segro Park Łódź może być dostosowana m.in. do potrzeb lekkiej produkcji.

Segro, spółka o statusie Real Estate Investment Trust, jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych z portfolio wielkości 9,9 mln mkw., o wartości 20,9 mld funtów. Nieruchomości firmy są strategicznie rozmieszczone na terenie Wielkiej Brytanii, a także Europy kontynentalnej we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Holandii oraz w Czechach.