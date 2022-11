Selena wykorzysta megatrend w termomodernizacji, a centra handlowe zaoszczędzą

Grupa Selena zajmuje się segmentem wyrobów do termomodernizacji budynków, instaluje też fotowoltaikę na dachach centrów handlowych. Teraz koncentruje działania na rynkach zachodnich, licząc na poprawę wyników sprzedaży.

Segment Unii Europejskiej wypracował po trzecim kwartale 2022 roku 62 proc. przychodów ze sprzedaży grupy, w tym 33 proc. to udział z rynku polskiego. Grupa nie wyklucza zmian w strukturze przychodów w przyszłości.

Selena dopasowuje się do zmiennych warunków rynkowych

Przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 1,49 mld zł, co stanowi wzrost o 16,3 proc. w ujęciu rocznym. Grupa wypracowała zysk operacyjny EBIT (przed odliczeniem podatków i odsetek) w kwocie 120,6 mln zł, co oznacza wzrost o 42,3 proc. Zysk netto był większy o 34,3 proc. w odniesieniu do wyników analogicznego okresu 2021 roku.

Minione trzy kwartały 2022 roku to trudny czas dla świata, całego biznesu i branży budowlanej – ocenia zarząd Seleny. Duże zachwiania w łańcuchach dostaw, niepewność na rynkach surowców, wzrost inflacji i jej wpływ na rynek budowlany, potęgowane są od samego początku roku silnym napięciem politycznym. Grupa Selena już z końcem 2021 roku przyjęła strategię elastycznego reagowania i dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych.

Na rynku widać oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów (fot. mat. pras.)

– W trzech kwartałach tego wymagającego roku wypracowaliśmy dobry wynik operacyjny na wszystkich poziomach. Wyzwaniom raportowanego okresu mogliśmy podołać poprzez dopasowanie się do bardzo szybko zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzone akcje i pomysły zmierzające do obniżenia kapitału pracującego odniosły zamierzony skutek i bezpośrednio wpłynęły na przepływy pieniężne. W kolejnych okresach przewidujemy utrzymanie tego stanu, będziemy nadal bardzo ostrożnie i z dużą atencją zarządzać kapitałem pracującym, aby poprawić cash flow – mówi Jacek Michalak, prezes Grupy Selena. - Z perspektywy rynkowej widoczny jest coraz większy wpływ inflacji na rynek nowych mieszkań: obserwujemy oczekiwanie i uważność deweloperów na wszystkie zmiany oraz efekt zmniejszenia liczby udzielanych kredytów – podkreśla.

Jak dodaje, w sytuacji globalnego spadku popytu i sprzedaży pod względem ilościowym, grupa koncentruje działania na rynkach zachodnich i w tym rejonie przewiduje poprawę wyników sprzedaży.

- Koncentracja na Europie Zachodniej i USA, gdzie przekierowaliśmy naszą podaż z rynków wschodnich, przynosi już teraz pozytywne efekty. Chcemy prowadzić biznes w bezpiecznych obszarach i dlatego

w perspektywie najbliższych okresów będzie to nasz główny kierunek strategiczny. Nadal aktywnie szukamy celów akwizycyjnych. Oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem, ważne jest dla nas także zdobycie rozpoznawalnej marki oraz dostępu do rynku – wskazuje Jacek Michalak.

Segment Unii Europejskiej wypracował po trzecim kwartale 2022 roku 62 proc. przychodów ze sprzedaży grupy, w tym 33 proc. to udział z rynku polskiego. Grupa nie wyklucza zmian w strukturze przychodów w przyszłości. Podkreśla także zaangażowanie w rodzimą ekspansję – m.in. poprzez poprawę w dziedzinie dystrybucji oraz kontynuację programów szkoleniowych dla wykonawców.

Termomodernizacja coraz bardziej atrakcyjna

- Zwroty z inwestycji w termomodernizację przy tak wysokich kosztach energii stają się bardziej atrakcyjne. Coraz więcej firm, instytucji czy indywidualnych inwestorów decyduje się na ten krok. Przewidujemy, że zainteresowanie inwestycjami tego typu będzie trwało nawet kilka lat, zatem spokojnie możemy mówić w tym przypadku o megatrendzie. Warto podkreślić, że nie dotyczy on tylko Europy, chociaż faktycznie w tej części świata będzie najbardziej zaawansowany. Termomodernizacja zyskuje na znaczeniu także w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszędzie tam, gdzie energia będzie drożała, inwestowanie w termomodernizację będzie w zasadzie jedyną alternatywą. Głęboka renowacja budynków, pozwalająca na zmniejszenie zużycia energii, to ważny element wdrażanej polityki oszczędzania zasobów energetycznych w całej Unii Europejskie. Procesy te będą wspierane ze środków unijnych, jak również z własnych, krajowych źródeł – wyjaśnia Jacek Michalak.

Grupa Selena od wielu lat specjalizuje się zrównoważonym budownictwie, m.in. tworząc produkty przyjazne dla środowiska i użytkowników, podnoszące efektywność energetyczną budynków.

- Oprócz skutecznych i łatwych dziś w aplikacji produktów, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowych - komentuje Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena (fot. mat. pras.)

- Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest system montażu i uszczelniania okien, który pozwala zapobiec utracie energii w budynku aż o 30 proc., dzięki uniknięciu powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które przedostaje się ciepło. W ostatnim czasie Selena wprowadziła na rynek, na początek w Polsce, system dociepleń z użyciem technologii poliuretanowej. Zastosowanie tego systemu pozwala obniżyć rachunki nawet o 60 proc., a jednocześnie ograniczyć ślad węglowy w całym cyklu życia budynku (ślad węglowy operacyjny i wbudowany) nawet do 50 proc. – komentuje Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena. - Oprócz skutecznych i łatwych dziś w aplikacji produktów, do termomodernizacji przekonują także dofinansowania z programów rządowych – dodaje.