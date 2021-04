SelfMaker oferuje Szybkomaty dla sieci DIY

SelfMaker tworzy automat w wersji BIG SIZE, fot. materiały prasowe

W odpowiedzi na zachodzące zmiany w sektorze handlu detalicznego, konstruktorzy SelfMaker stworzyli automat w wersji BIG SIZE – zautomatyzowane urządzenie, przystosowane do realizacji dużych i ciężkich zamówień, typowych dla sklepów budowlanych.

- Zauważyliśmy, że w czasie pandemii nie maleje zainteresowanie ofertą marketów DIY. Jednak w obawie przed zakażeniem, wolimy robić zakupy przez internet. Automat w wersji BIG SIZE rewolucjonizuje ten proces. Klienci mogą podjechać pod urządzenie i odebrać swoje zakupy o dowolnej porze dnia lub nocy, a nawet w przypadkach ograniczenia handlu dla segmentu DIY – bez kontaktu z obsługą czy stania w kolejce - powiedział Marek Wieteska, prezes zarządu SelfMaker.

Firma SelfMaker zaprojektowała i wykonała tzw. Szybkomat dla sieci Leroy Merlin, a także stworzyła oprogramowanie do zarządzania nim oraz aplikację dla klientów. Za jej pomocą można otworzyć skrytkę korzystając z QR kodu lub hasła SMS. Pozwala także na zdalne otwarcie skrytki z poziomu telefonu, dzięki czemu odbiór zamówienia przebiega całkowicie bezdotykowo.

- W tej chwili nasze urządzenia zostały wdrożone w 12 sklepach popularnej sieci budowlanej, łącznie w 10 miastach Polski. Jest to reakcja na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość branży handlu detalicznego. Rozwiązanie sprawdzi się nie tylko w segmencie budowlanym. Możemy dostosować parametry urządzenia do potrzeb praktycznie każdej branży. Branża spożywcza będzie potrzebować skrytek, umożliwiających zachowanie odpowiedniej temperatury, z kolei branża sportowa skrytek o nietypowych wymiarach np. odpowiednich dla nart czy rowerów - dodaje Marek Wieteska.

Rozwiązania click&collect, to nie wszystko

W październiku zeszłego roku do sieci drogerii Rossmann trafiły hybrydowe kasy Selformers mogące działać w trybie tradycyjnym, jak i samoobsługowym.

Rozwiązanie, nad którym pracował zespół konstruktorów pozwala na zamknięcie zaawansowanej technologii w urządzeniu rozmiarów komputera PC. Jest to duży krok w branży urządzeń samoobsługowych. Do tej pory kasy zajmowały sporo przestrzeni sklepowej i nie charakteryzowały się ciekawym wyglądem. Kasa projektu SelfMaker łączy w sobie technologię, funkcjonalność oraz design spójny z aranżacją i estetyką sklepu, do którego ma trafić urządzenie.