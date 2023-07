Selmo rozszerza social commerce na Facebooku i Instagramie

Platforma Selmo.io to pierwszy w Polsce tak rozbudowany produkt dla sprzedawców działających na social mediach – informuje spółka. Szybko zyskała popularność na rynku narzędzi ułatwiających prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem fanpage i transmisji live, wkroczyła właśnie na Instagram.

Selmo na Instagramie i Facebooku

Narzędzie automatyzuje obsługę zamówień zbieranych za pomocą wiadomości prywatnych. Sprzedawcom pozwala wysyłać podsumowania zamówień bezpośrednio w konwersacjach, a kupującym umożliwia łatwe uzupełnienie danych adresowych i opłacenie zamówienia. Selmo ułatwia także sklepom konwersję działań marketingowych prowadzonych na transmisjach na żywo, w postach i rolkach dzięki funkcjonalności umożliwiającej tworzenie kodów produktowych. Ich wykorzystanie przez kupującego powoduje uruchomienie procesu przypominającego zwykłe zakupy w sklepie internetowym.

- Po wpisaniu kodu w wiadomości prywatnej, w komentarzu lub w odpowiedzi na stories kupujący otrzymuje wiadomość z podsumowaniem zamówienia. Po jego potwierdzeniu może podać dane do wysyłki, wybrać sposób dostawy i opłacić zakup, np. poprzez BLIK. Wszystkie zamówienia są widoczne w panelu sprzedawcy, który może kontrolować ich status, tworzyć etykiety kurierskie czy wystawiać faktury. Klient jest informowany o przebiegu zamówienia i otrzymuje link do śledzenia paczki – mówi Filip Szczepanik, współzałożyciel i CEO Selmo.io. - Sprzedawca może też uruchomić ten proces bezpośrednio w wiadomości prywatnej, nie czekając na użycie kodu przez kupującego - dodaje.

Za pomocą platformy Selmo sprzedawcy mogą obsługiwać zarówno zamówienia składane na Instagramie, jak i Facebooku, w tym w trakcie trwających i zakończonych transmisji prowadzonych na żywo, a także odpowiadać na prywatne wiadomości otrzymywane na każdej z platform. Zamówienia są odnotowywane w stanach magazynowych sklepu, dzięki czemu sprzedawcy mają pod kontrolą zarówno procesy wysyłkowe, jak i zatowarowanie.

- Instagram jest świetnym narzędziem do rozwijania marki i budowania społeczności, a dzięki Selmo sprzedawcy mogą łatwo wykorzystać tę platformę do bezpośredniej sprzedaży. Funkcjonalność pozwalająca na jednoczesne zbieranie zamówień z transmisji na Facebooku i Instagramie pozwala z kolei łatwo poszerzać zasięg działań i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sprzedawców, którzy oferują swoje produkty na obu tych platformach – komentuje Kuba Karyś, drugi z założycieli Selmo.io.

Globalny rynek social commerce

Z Selmo korzysta obecnie prawie tysiąc sklepów prowadzących działalność na Facebooku i Instagramie, czyniąc je najpopularniejszym narzędziem tego typu w Polsce. Polscy użytkownicy generują już za pomocą Selmo sprzedaż na łącznym poziomie kilkudziesięciu milionów złotych miesięcznie.

Spółka rozpoczęła również ekspansję zagraniczną i może pochwalić się gronem klientów w Portugalii, we Włoszech i Francji. Zdobywa także pierwszych użytkowników poza Europą - platforma jest już dostępna na Filipinach. W kolejnych miesiącach Selmo planuje poszerzanie swojej działalności o kolejne rynki, nie tylko w Europie i Azji. W budowaniu produktu i skalowaniu działań spółkę od początku wspiera fundusz inwestycyjny Tar Heel Capital Pathfinder.

Szacuje się, że do 2025 roku wartość globalnego rynku social commerce (sprzedaży za pośrednictwem social mediów) przekroczy 2 biliony USD[1].

Selmo.io to największa polska platforma do obsługi procesu sprzedaży prowadzonej przez Facebooka (transmisje sprzedażowe, DM, posty) oraz Instagram (DM, posty, reels, live). Ułatwia konwersję działań sprzedażowych na zamówienia oraz zarządzanie płatnościami i wysyłką. Korzystają z niej sklepy i indywidualni sprzedawcy obsługujący od kilkuset do kilkunastu tysięcy zamówień miesięcznie.

[1] Social commerce: The future of how consumers interact with brands: https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/social-commerce-the-future-of-how-consumers-interact-with-brands