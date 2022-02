Sephora skróciła proces naliczenia premii miesięcznych

Za prace projektowe, które objęły wdrożenie odpowiednich rozwiązań – m.in. platformy Gavdi HR Cloud, w tym modułu SAP SuccessFactors Employee Central Payroll, platformy Gavdi Time Management – oraz integrację systemu globalnego z lokalnymi potrzebami HR odpowiadała firma Gavdi Polska.

Dzięki zintegrowanemu środowisku HR Sephora znacznie skróciła proces naliczenia premii miesięcznych. Dotyczy to każdej grupy pracowników, od konsultantów po kierowników regionalnych. Kierownicy perfumerii i menadżerowie otrzymali skuteczne narzędzia do zarządzania zespołem. Dotyczy to takich obszarów jak wnioski o promocje, decyzje kadrowe o zatrudnieniu czy zwolnienie pracowników, wnioski o urlop, czy też dostęp do raportów dotyczących danych zespołowych. Pracownicy Sephora mają natomiast zwiększony dostęp do systemu HR – w tym możliwość samodzielnego wprowadzania i zmieniania własnych danych osobowych lub wnioskowania o zmiany w systemie do przełożonego lub działu HR oraz wgląd do paska płacowego – z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Dodatkowym efektem jest redukcja pracy manualnej po stronie zespołu HR, m.in. poprzez digitalizację wniosków kadrowych oraz ograniczenie zużycia papieru.

- Dla zmaksymalizowania korzyści z jego użytkowania zdecydowaliśmy o przyłączeniu do niego modułu EC Payroll – wyjaśnia zespół projektowy Sephora Polska. – Ponadto, zdecydowaliśmy się na optymalizację dotychczasowych narzędzi HR. Nie spełniały one już naszych oczekiwań i wiązały się z czasochłonnością w obsłudze oraz niską efektywnością – np. w procesie naliczenia listy płac. W dodatku menedżerowie potrzebowali kompleksowego oraz łatwego w użyciu rozwiązania do raportowania. Chcieliśmy także tam, gdzie było to możliwe, wyeliminować procesy obsługiwane manualnie przez pracowników, a tym samym ograniczyć ilość popełnianych błędów – dodaje.

System dla Sephory obejmie integrację, automatyzację i standaryzację procesów HR-owych. Prace wdrożeniowe w firmie rozpoczęły się w październiku 2020 roku, a zakończenie projektu miało miejsce rok później.