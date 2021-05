Shell z nowymi operacjami w Krakowie

fot. Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations Kraków

Shell rozszerza zakres inwestycji w Małopolsce. Firma zrealizuje dwa nowe projekty w ramach istniejącego tam centrum operacji biznesowych – Shell Business Operations Kraków. Dzięki temu, zatrudnienie znajdzie co najmniej kolejnych 400 osób.

W proces inwestycyjny zaangażowana była Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Dwa kierunki

W ramach nowych inwestycji, w krakowskim Shell Business Operations powstaną dwa nowe kierunki. Jeden z nich to zaawansowane usługi biznesowe z planowanym zatrudnieniem 250 pracowników, którzy docelowo poprowadzą procesy w obszarach IT, Data Quality, raportowania i analizy, komunikacji czy operacji podatkowych. Drugi kierunek, doskonałości procesów biznesowych, skupi 150 pracowników wspierających takie działające w ramach SBO obszary jak obsługa klienta, dostawy środków smarnych, logistyka, HR czy IT. Realizacja obu inwestycji właśnie się rozpoczyna. Rozwijany jest dział Retail, ulepszający doświadczenia klientów Shell poprzez wsparcie strategii sprzedaży produktów na stacjach paliw czy wzrostu programów lojalnościowych.

- Bardzo się cieszę, że firma Shell, która jest obecna w Polsce niemal od 30 lat, postanowiła zrealizować, w stolicy Małopolski swoje kolejne inwestycje. To kolejny dowód na to, że w Polsce – pomimo pandemii – tworzymy i cały czas dbamy o dobry i stabilny klimat inwestycyjny. Zapewniamy najwyższe standardy inwestorom. Gwarantujemy szeroki wachlarz nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Dostrzegamy, że z roku na rok rośnie znaczenie coraz bardziej zaawansowanych inwestycji z tej branży i staramy się zaspokajać oczekiwania rynku w tym obszarze – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

- Tylko w samych latach 2012-2019 zainwestowaliśmy w Polsce ponad 400 mln dolarów, zarówno w rozwój sieci stacji, jak i centrum SBO. Nowe praktyki wprowadzane do krakowskiego centrum to kolejny krok w umacnianiu przez nas w Polsce silnego globalnego ośrodka doradczego dla biznesu Shell. Od 15 lat przyciągamy do Krakowa zaawansowane, strategiczne projekty i rozwijamy kolejne talenty. To ich osiągnięcia sprawiają, że Shell coraz mocniej stawia na Polskę – podkreśla Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska.

Ponad 4,4 tys. pracowników

Krakowskie Shell Business Operations działa od 2006 roku. To centrum biznesowe wspiera operacje Shell na całym świecie, m.in. w zakresie finansów, zakupów, logistyki, obsługi klienta, komunikacji i relacji zewnętrznych, wsparcia działalności stacji paliw oraz IT. SBO w Krakowie jest jednym z największych centrów nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 4,4 tys. osób i jest tym samym już teraz jednym z największych pracodawców w Małopolsce. W ostatnim roku zatrudnienie znalazło tu 600 osób.

Shell jest jednym z największych koncernów energetycznych na świecie. Działa w ponad 70 krajach, zatrudniając ponad 80 tys. pracowników.